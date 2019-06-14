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14 червня 2019, пʼятниця, 23:56 5
Суспільство 2019-06-15T00:15:01+03:00
Українські Новини
РФ передала капітана судна ЯМК 0041 представнику омбудсмена у Криму Халікову

РФ передала капітана судна ЯМК 0041 представнику омбудсмена у Криму Халікову

Росія передала капітана судна ЯМК 0041 Віктора Новицького представнику омбудсмена в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Ісмаїлу Халікову.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації Президента, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, передача відбулася на КПВВ "Каланчак".

4 травня 2018 Віктора Новицького затримали працівники ФСБ Росії за фактом нібито незаконного видобутку біологічних ресурсів.

Проти нього порушили кримінальну справу за частиною 3 статті 256 (незаконний видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, вчинене особою з використанням службового становища) Кримінального кодексу Росії, близько півроку він утримувався під вартою в Сімферопольському СІЗО.

1 листопада 2018 року Віктору Новицькому було змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд, він жив у Сімферополі в орендованій квартирі.

14 червня відбулося засідання суду у справі Новицького, було прийнято рішення зняти всі обмеження на його пересування.

Як повідомляли Українські Новини, капітан російського судна "Норд" оголошений в розшук судом.

Раніше був затриманий українець-капітан корабля, який зіткнувся з теплоходом в Будапешті.

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