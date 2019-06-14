Імпорт товарів перевищив експорт більше ніж на $2 млн за чотири місяці

У січні-квітні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 093,1 млн доларів.\r\nПро це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.\r\nПротягом січня-квітня від’ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 652 млн доларів порівняно з січнем-квітнем 2018 року (за січень-квітень 2018 року від’ємне сальдо становило 1 441,1 млн доларів).\r\nЕкспорт товарів у січні-квітні 2019 року становив 16 363,8 млн доларів, при цьому він збільшився на 6,0% порівняно з січнем-квітнем 2018 року.\r\nІмпорт товарів у січні-квітні 2019 року становив 18 456,9 млн доларів, збільшившись на 9,3%.\r\nПротягом 2018 року від’ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3 458,6 млн доларів порівняно з 2017 роком (за 2017 рік від’ємне сальдо становило 6 342,5 млн доларів).\r\nТорговельні операції з основними партнерами в січні-квітні, млн доларів:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЕкспорт\r\n \r\n \r\nІмпорт\r\n \r\n\r\n\r\n \r\nсічень-квітень\r\n% від загального\r\n \r\nсічень-квітень\r\n% від загального\r\n\r\n\r\nУсього\r\n16 363,8\r\n100,0\r\nУсього\r\n18 456,9\r\n100,0\r\n\r\n\r\nПольща\r\n1 112,1\r\n6,8\r\nКитай\r\n2 528,7\r\n13,7\r\n\r\n\r\nРосія\r\n1 032,7\r\n6,3\r\nРосія\r\n2 511,4\r\n13,6\r\n\r\n\r\nКитай\r\n916,2\r\n5,6\r\nНімеччина\r\n1 830,2\r\n9,9\r\n\r\n\r\nЄгипет\r\n861,9\r\n5,3\r\nПольща\r\n1 257,6\r\n6,8\r\n\r\n\r\nТуреччина\r\n848,4\r\n5,2\r\nСША\r\n1 060,7\r\n5,7\r\n\r\n\r\nІталія\r\n839,4\r\n5,1\r\nБілорусь\r\n1 046,6\r\n5,7\r\n\r\n\r\nІндія\r\n747,0\r\n4,6\r\nТуреччина\r\n622,6\r\n3,4\r\n\r\n\r\nНімеччина\r\n724,7\r\n4,4\r\nФранція\r\n606,5\r\n3,3\r\n\r\n\r\n\r\nЕкспорт-імпорт товарів у січні-квітні, млн доларів:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nЕкспорт\r\nІмпорт\r\n\r\n\r\n \r\nсічень-квітень 2019\r\nсічень-квітень 2018\r\nсічень-квітень 2019\r\nсічень-квітень 2018\r\n\r\n\r\nУсього\r\n16 363,8\r\n15 437,5\r\n18 456,9\r\n16 886,5\r\n\r\n\r\nЖиві тварини й продукція тваринництва\r\n429,4\r\n372,1\r\n325,5\r\n276,3\r\n\r\n\r\nПродукти рослинного походження\r\n3 950,3\r\n2 985,9\r\n751,1\r\n714,0\r\n\r\n\r\n- зернові культури\r\n3 251,2\r\n2 220,8\r\n118,2\r\n123,4\r\n\r\n\r\nЖири й олії тваринного і рослинного походження\r\n1 592,7\r\n1 610,4\r\n88,1\r\n84,0\r\n\r\n\r\nПродукція харчової промисловості\r\n1 082,4\r\n957,9\r\n720,4\r\n669,5\r\n\r\n\r\nМінеральні продукти\r\n1 516,7\r\n1 344,6\r\n3 861,6\r\n3 706,0\r\n\r\n\r\nЕнергетичні матеріали, нафта і продукти її переробки, усього\r\n313,2\r\n279,9\r\n3 582,2\r\n3 461,1\r\n\r\n\r\nПродукція хімічної й пов'язаних з нею галузей промисловості\r\n587,5\r\n588,1\r\n2 733,0\r\n2 523,5\r\n\r\n\r\n- фармацевтична продукція\r\n77,6\r\n58,4\r\n632,9\r\n597,6\r\n\r\n\r\n- добрива\r\n29,2\r\n43,4\r\n553,8\r\n399,6\r\n\r\n\r\nПолімерні матеріали, пластмаси й каучук\r\n216\r\n225,2\r\n1103\r\n1070,9\r\n\r\n\r\nШкіряна й хутряна сировина й вироби з них\r\n50,2\r\n57,7\r\n85,7\r\n96,7\r\n\r\n\r\nДеревина й вироби з неї\r\n488,6\r\n490,1\r\n89,2\r\n88,1\r\n\r\n\r\nПаперова маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів\r\n143,2\r\n177,7\r\n326,2\r\n341,2\r\n\r\n\r\nТекстиль і текстильні вироби\r\n284\r\n272,3\r\n644,6\r\n577,6\r\n\r\n\r\nВзуття, головні убори, парасольки\r\n70\r\n75,8\r\n154,6\r\n108,9\r\n\r\n\r\nВиробу з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла\r\n127,8\r\n118,4\r\n215,4\r\n218,9\r\n\r\n\r\nПерли натуральні або культивовані, дорогоцінні або напівдорогоцінні камені\r\n19,3\r\n12,0\r\n34,2\r\n19,0\r\n\r\n\r\nНеблагородні метали й вироби з них\r\n3 683,1\r\n4 034,1\r\n1 108,6\r\n1 018,9\r\n\r\n\r\n- чорні метали\r\n3 180,2\r\n3 487,1\r\n375,2\r\n385,6\r\n\r\n\r\nМашини, обладнання й механізми; електротехнічне обладнання; звукозаписна й відтворююча апаратура; телеапаратура\r\n1 460,0\r\n1 546,6\r\n3 554,2\r\n3 349,9\r\n\r\n\r\n- реактори ядерні, казани, машини\r\n529,3\r\n569,8\r\n1 923,3\r\n1 880,1\r\n\r\n\r\n- електричні машини й обладнання\r\n930,7\r\n976,6\r\n1 630,9\r\n1 468,0\r\n\r\n\r\nТранспортні засоби, літальні апарати, плавучі засоби\r\n257,4\r\n198,8\r\n1 966,7\r\n1 414,9\r\n\r\n\r\n- засоби надземного транспорту, крім залізничного\r\n41\r\n45,2\r\n1 870,5\r\n1 337,0\r\n\r\n\r\nПрилади й апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, медичні й хірургічні; годинники; музичні інструменти\r\n60,8\r\n42,5\r\n276,4\r\n243,3\r\n\r\n\r\nРізні товари й вироби\r\n274,7\r\n277,2\r\n282,5\r\n246,3\r\n\r\n\r\nТвори мистецтва\r\n0,1\r\n0,1\r\n0,6\r\n0,5\r\n\r\n\r\nТовари, придбані в портах\r\n1,6\r\n1,8\r\n85,4\r\n80,3\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у січні зовнішня торгівля покращилася майже до $21 млн.\r\nТакож за три місяці 2019 негативне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося на $167,9 млн. За перші два місяці 2019 в Україну ввезли на $760 млн більше товарів, ніж вивезли.