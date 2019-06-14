Імпорт товарів перевищив експорт більше ніж на $2 млн за чотири місяці

У січні-квітні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 093,1 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Протягом січня-квітня від’ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 652 млн доларів порівняно з січнем-квітнем 2018 року (за січень-квітень 2018 року від’ємне сальдо становило 1 441,1 млн доларів).

Експорт товарів у січні-квітні 2019 року становив 16 363,8 млн доларів, при цьому він збільшився на 6,0% порівняно з січнем-квітнем 2018 року.

Імпорт товарів у січні-квітні 2019 року становив 18 456,9 млн доларів, збільшившись на 9,3%.

Протягом 2018 року від’ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3 458,6 млн доларів порівняно з 2017 роком (за 2017 рік від’ємне сальдо становило 6 342,5 млн доларів).

Торговельні операції з основними партнерами в січні-квітні, млн доларів:

Експорт Імпорт січень-квітень % від загального січень-квітень % від загального Усього 16 363,8 100,0 Усього 18 456,9 100,0 Польща 1 112,1 6,8 Китай 2 528,7 13,7 Росія 1 032,7 6,3 Росія 2 511,4 13,6 Китай 916,2 5,6 Німеччина 1 830,2 9,9 Єгипет 861,9 5,3 Польща 1 257,6 6,8 Туреччина 848,4 5,2 США 1 060,7 5,7 Італія 839,4 5,1 Білорусь 1 046,6 5,7 Індія 747,0 4,6 Туреччина 622,6 3,4 Німеччина 724,7 4,4 Франція 606,5 3,3

Експорт-імпорт товарів у січні-квітні, млн доларів:

Експорт Імпорт січень-квітень 2019 січень-квітень 2018 січень-квітень 2019 січень-квітень 2018 Усього 16 363,8 15 437,5 18 456,9 16 886,5 Живі тварини й продукція тваринництва 429,4 372,1 325,5 276,3 Продукти рослинного походження 3 950,3 2 985,9 751,1 714,0 - зернові культури 3 251,2 2 220,8 118,2 123,4 Жири й олії тваринного і рослинного походження 1 592,7 1 610,4 88,1 84,0 Продукція харчової промисловості 1 082,4 957,9 720,4 669,5 Мінеральні продукти 1 516,7 1 344,6 3 861,6 3 706,0 Енергетичні матеріали, нафта і продукти її переробки, усього 313,2 279,9 3 582,2 3 461,1 Продукція хімічної й пов'язаних з нею галузей промисловості 587,5 588,1 2 733,0 2 523,5 - фармацевтична продукція 77,6 58,4 632,9 597,6 - добрива 29,2 43,4 553,8 399,6 Полімерні матеріали, пластмаси й каучук 216 225,2 1103 1070,9 Шкіряна й хутряна сировина й вироби з них 50,2 57,7 85,7 96,7 Деревина й вироби з неї 488,6 490,1 89,2 88,1 Паперова маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 143,2 177,7 326,2 341,2 Текстиль і текстильні вироби 284 272,3 644,6 577,6 Взуття, головні убори, парасольки 70 75,8 154,6 108,9 Виробу з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла 127,8 118,4 215,4 218,9 Перли натуральні або культивовані, дорогоцінні або напівдорогоцінні камені 19,3 12,0 34,2 19,0 Неблагородні метали й вироби з них 3 683,1 4 034,1 1 108,6 1 018,9 - чорні метали 3 180,2 3 487,1 375,2 385,6 Машини, обладнання й механізми; електротехнічне обладнання; звукозаписна й відтворююча апаратура; телеапаратура 1 460,0 1 546,6 3 554,2 3 349,9 - реактори ядерні, казани, машини 529,3 569,8 1 923,3 1 880,1 - електричні машини й обладнання 930,7 976,6 1 630,9 1 468,0 Транспортні засоби, літальні апарати, плавучі засоби 257,4 198,8 1 966,7 1 414,9 - засоби надземного транспорту, крім залізничного 41 45,2 1 870,5 1 337,0 Прилади й апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, медичні й хірургічні; годинники; музичні інструменти 60,8 42,5 276,4 243,3 Різні товари й вироби 274,7 277,2 282,5 246,3 Твори мистецтва 0,1 0,1 0,6 0,5 Товари, придбані в портах 1,6 1,8 85,4 80,3

Як повідомляли Українські Новини, у січні зовнішня торгівля покращилася майже до $21 млн.

Також за три місяці 2019 негативне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося на $167,9 млн. За перші два місяці 2019 в Україну ввезли на $760 млн більше товарів, ніж вивезли.