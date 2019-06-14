Суд заборонив Рожковій виконувати обов'язки, навіть у разі апеляції до вирішення спору по суті

Катерина Рожкова продовжує виконувати обов'язки першого заступника голови Національного банку.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в прес-службі регулятора.\r\n"Зараз Національний банк не отримав жодного рішення суду про заборону членам Правління Національного банку здійснювати свої повноваження. Національний банк оскаржує таке рішення у передбаченому законом порядку. Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова продовжує виконувати покладені на неї обов'язки", - повідомили в прес-службі.\r\nРаніше НБУ отримав лист з повідомленням про те, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито прийняв рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління та виконувати покладені на неї посадові обов'язки.\r\n14 червня відповідне рішення офіційно було оприлюднено.\r\nУ ньому наголошується, що суд заборонив Рожковій брати участь в роботі і засіданнях правління Національного банку, а також заборонив здійснювати та\/або виконувати всі та будь-які дії, пов'язані з виконанням та\/або здійсненням повноважень заступника голови НБУ та\/або будь-яку іншу діяльність на посаді заступника голови НБУ до вирішення даного спору по суті.\r\nПостанова набирає законної сили з моменту проголошення і підлягає негайному виконанню, а її оскарження не припиняє її виконання.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Баришівський райсуд заборонив Рожковій виконувати обов'язки за позовом якогось Барташа.