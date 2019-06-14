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14 червня 2019, пʼятниця, 14:34 12
Судова влада 2019-06-14T15:30:03+03:00
Українські Новини
Суд заборонив Рожковій виконувати обов'язки, навіть у разі апеляції до вирішення спору по суті

Суд заборонив Рожковій виконувати обов'язки, навіть у разі апеляції до вирішення спору по суті

Катерина Рожкова. Фото: facebook.сом/NationalBankOfUkraine
Катерина Рожкова. Фото: facebook.сом/NationalBankOfUkraine

Катерина Рожкова продовжує виконувати обов'язки першого заступника голови Національного банку.

Про це Українським Новинам повідомили в прес-службі регулятора.

"Зараз Національний банк не отримав жодного рішення суду про заборону членам Правління Національного банку здійснювати свої повноваження. Національний банк оскаржує таке рішення у передбаченому законом порядку. Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова продовжує виконувати покладені на неї обов'язки", - повідомили в прес-службі.

Раніше НБУ отримав лист з повідомленням про те, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито прийняв рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління та виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

14 червня відповідне рішення офіційно було оприлюднено.

У ньому наголошується, що суд заборонив Рожковій брати участь в роботі і засіданнях правління Національного банку, а також заборонив здійснювати та/або виконувати всі та будь-які дії, пов'язані з виконанням та/або здійсненням повноважень заступника голови НБУ та/або будь-яку іншу діяльність на посаді заступника голови НБУ до вирішення даного спору по суті.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і підлягає негайному виконанню, а її оскарження не припиняє її виконання.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Баришівський райсуд заборонив Рожковій виконувати обов'язки за позовом якогось Барташа.

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