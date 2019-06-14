КС визнав незаконним створення Порошенком НКРЕКП, яка ввела Роттердам+

Конституційний суд визнав неконституційними низку положень Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

У справі, яка розглядалася за поданням 46 народних депутатів, КС вирішив, що НКРЕКП була створена у неконституційний спосіб, її статус і спосіб формування не відповідають Конституції, пише "Дзеркало тижня".

НКРЕКП утворив президент П.Порошенко указом від 27 серпня 2014 року № 694. Пізніше – 22 вересня 2016 року – Верховна Рада прийняла Закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", яким було передбачено, що НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає та звільняє президент.

КС визнав, що утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження президента вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає його права утворювати такі органи. Так само Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП.

Крім того, КС вирішив, що визначений законом статус НКРЕКП не відповідає Конституції. За своїми функціями, завданнями і повноваженням НКРЕКП по суті є центральним органом виконавчої влади, а тому відповідно до Конституції закон мав визначити саме такий її статус, який передбачає входження НКРЕКП в систему органів виконавчої влади і спрямування її роботи Кабінетом Міністрів. З цього питання КС висловлював свою позицію ще у 2000 році у справі щодо конституційності Закону "Про природні монополії".

Видання зазначає, що діяльність НКРЕКП у період президенства Порошенка була пов'язана з багатьма скандалами. Її звинувачували у прийняття рішень в інтересах тодішнього президента, його оточення та певних олігархічних груп, зокрема запровадження формули "Роттердам+" (затверджена НКРЕКП у березні 2016 р.), яка дозволяла "викачувати" кошти з держбюджету і мала наслідком запровадження високих тарифів для населення та промисловості.

Як повідомляли Українські Новини, 14 лютого НАБУ провело обшуки в НКРЕКП.

Раніше адвокат НКРЕКП заявила, що НАБУ затягує розслідування справи "Роттердам+" і намагається тиснути на суд.

Тим часом, НАБУ і команда Коломойського готують спільні дії у справі "Роттердам+".