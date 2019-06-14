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14 червня 2019, пʼятниця, 13:21 7 Відео
Вибори 2019-06-14T14:15:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук забув, що був депутатом: "Я не ходив у владу, а чекав 28 років"

Вакарчук забув, що був депутатом: "Я не ходив у владу, а чекав 28 років"

Під час ефіру політичного ток-шоу на телеканалі "1+1", кандидат в народні депутати і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук під час гострої дискусії заявив, що ніколи не був причетний до роботи у владних органах.

"Я чекав 28 років. Мене там не було. Люди це знають добре. Я не ходив у владу. Вона мені була не цікава", - підкреслив Святослав Вакарчук.

На ці слова співака і екс-нардепа відреагував лідер виборчого списку партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Ви там (у владі, - ред) були! Це Зеленський (Володимир Зеленський, - ред) міг говорити, що нас там не було. А ви - там були!", - резюмував Разумков.

Як констатує портал wikipedia.org, музикант, поет і лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Іванович Вакарчук, 30 вересня 2007 року взяв участь у позачергових виборах до Верховної Ради 15-м номером у списку пропрезидентського блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Був обраний народним депутатом по багатомандатному загальнодержавному округу. 23 листопада 2007 отримав депутатські повноваження.

Був членом Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації, а також членом груп з міжпарламентських зв'язків з Російською Федерацією та іншими країнами.

Під час виконання повноважень народного депутата України не подав жодного законопроекту. За час свого депутатства подав дві поправки до законопроектів, одна з яких була прийнята. Вакарчук двічі виступав з парламентської трибуни і пропустив 56 з 127 пленарних засідань.

16 грудня 2008 року Верховна рада постановою № 664-VI достроково припинила повноваження народного депутата України Святослава Вакарчука у зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Як повідомляли Українські Новини, відомий блогер Михайло Чаплига прокоментував оголошений 8 червня на з'їзді партії "Голос" перелік осіб, які будуть балотуватися на позачергових виборах в Раду за списками партії Вакарчука. Зокрема, за його словами, туди потрапили люди Пінчука і Сороса.

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