Список кандидатов партии "Голос" Вакарчука включает людей Пинчука и Сороса, - Чаплыга

Известный блогер Михаил Чаплыга прокомментировал объявленный вчера, 8 июня, на съезде партии "Голос" перечень лиц, котороые будут баллотироваться на внеочередных выборах в Раду по сиискам партии Вакарчука. В частности, по его словам, туда попали люди Пинчука и Сороса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

ИЗ КЛЮЧЕВЫХ фак-апов пока Сила Людей, решившая нам всем вместо идей и идеологии показать свои гениталии... Список "С_мешка" - сало, мед, г+вно и такнки, а также Голос Пинчука (Сороса)...

Тот вообще решил не заморачиваться и на канале олигарха Пинчука сообщил, что будет бороться с олигархами... после чего проект стал строить на базе партии олигарха Пинчука, зарегистрированной по адресу топ-мошенников (финансовых спекулянтов на долге Украины) Драгон Капииала, который ранее купил Сорос, чьим слугой тут есть олигарх Пинчук...

Но этого оказалось мало! Заявив, что бывших депов у него не будет, Голос Пинчука тут же выдвинул по мажоритарке депов от НиФи, БеПеПе и Садонемочи!!! Лоббистов и решал внешних мародеров Украины...

И вишенка!

Рахманін, який іде на вибори до ВР від "Голосу", працює на радіо НВ, власником якого є Пінчук. Як і Нового каналу, шоуменом на якому працює Сергій Притула, який теж іде у велику політику від "Голосу"...

Юридическая фирма "Василь Кисиль и партнеры". Сейчас управляющий партнер фирмы Олег Макаров вошел в первую десятку в "Голосе". А другой управляющий партнер фирмы Алексей Филатов был замглавы АП почти 5 лет.

О Шабуниных и Ко, обретших "Голос", писать нет смысла... Вся страна была свидетелем развенчания этих лоббистов, что вовлекли страну в геополитический скандал...

О птенцах МОЗа и Супрун (доктор смерть) тоже писать уже нет смысла - встречайте в списках Голоса.

Вот такой у нас ГОЛОСистый "кивин" Пинчука получился... )))

ГОЛОС-суй... ТЕ!