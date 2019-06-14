У травні в Україні стало менше безробітних

За даними Держстату, станом на 1 червня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 300,9 тис. безробітних.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Кількість вакансій у травні становило 96,2 тис. (3 людини претендують на 1 вакансію).

Як повідомляли Українські Новини, на 1 травня 2019 року в Державній службі зайнятості було зареєстровано 311,4 тис. безробітних.

Раніше експерти прогнозували сезонне зниження рівня безробіття, яке пов'язане зі збільшенням пропозиції сезонної роботи, а також зростанням вільних вакансій через тривалу трудову міграцію.

У минулому році порівняно з 2017 роком безробіття серед населення у віці 15-70 років знизився на 0,6 процентних пункту до 9,3%.

Тим часом допомога з безробіття зросла. З 1 січня збільшено мінімальний розмір допомоги із безробіття з 1 440 гривень до 1 630 гривень для осіб, яким призначаються виплати з урахуванням страхового стажу і зарплати, і з 544 гривень до 610 гривень для осіб без урахування страхового стажу і зарплати.