ЄФЖ закликає українську владу гарантувати свободу слова в країні, - Гутієрес

"Європейська федерація журналістів закликає керівництво України всіляко підтримувати і гарантувати свободу слова і права журналістів в державі. А також закликає політичних лідерів України підписувати Декларацію на захист свободи слова." Таку заяву в кулуарах 30-го Конгресу Міжнародної федерації журналістів, що проходить в Тунісі, зробив генеральний секретар ЄФЖ Рікардо Гутієрес.

"Не може бути справжньої демократії без свободи слова. Ми, в Європейській федерації журналістів, покладаємо великі надії, що новий президент України і обраний в майбутньому парламент і новий Кабінет міністрів стануть послідовно відстоювати свободу слова і права журналістів, за які виступає НСЖУ. Ми підтримуємо таку ініціативу Національної спілки вашої країни", - констатував Гутієрес.

У свою чергу голова НСЖУ Сергій Томіленко неодноразово підкреслював, що більшість кандидатів в президенти, в тому числі і Володимир Зеленський підтримали перед недавніми виборами Декларацію на захист свободи слова, ініційовану головною журналістською організацією країни.

"Тепер розраховуємо на підтримку учасників парламентських виборів, але головне - вимагаємо дієвого захисту новою владою українських журналістів і медіа", - зазначив голова НСЖУ.

Як повідомляли Українські Новини, моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини засудила напади на журналістів в Україні. Про це йдеться у відповідній заяві, розміщеній на офіційній сторінці місії в соціальній мережі Facebook.