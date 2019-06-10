В ООН вимагають розслідувати жорстокі побиття журналістів в Україні

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини засудила напади на журналістів в Україні. Про це йдеться у відповідній заяві, розміщеній на офіційній сторінці місії в соціальній мережі Facebook.

"Засуджуємо жорстокі напади на співробітників медіа в Україні. Журналіст Вадим Комаров, на якого в травні напали в Черкасах, знаходиться в комі. Минулого тижня, 7 червня, здійснено насильницький напад на оператора Вадим Макарюк в Харкові. Ми закликаємо правоохоронні органи до вчасного та ефективного розслідування", - йдеться в документі.

При цьому в своїй заяві Моніторингова місія ООН з прав людини посилається на дані НСЖУ.

"Безкарність за насильство є неприйнятною", - резюмується в заяві моніторингової місії ООН.