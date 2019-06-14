Керував Кремль: Бойовики "Вагнера" збили український літак у Луганську в 2014, - СБУ

Служба безпеки України встановила причетність російського Кремля до збитого літака Іл-76 у Луганську в червні 2014 року, внаслідок чого загинули 49 українських військових.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Служба безпеки має незаперечні докази, що рішення про збивання літака було прийнято в Кремлі і приведено в дію позаштатним підрозділом Головного управління Генштабу Збройних сил РФ, відомим як "приватна військова компанія "Вагнера", - йдеться в ньому.

Слідчі СБУ встановили, що злочинний наказ віддав безпосередньо командувач 58-ю армією Збройних сил Росії генерал-майор Євген Нікіфоров, відряджений на Донбас для здійснення військового вторгнення й окупації частини території України.

За даними СБУ, виконавці наказу - Дмитро Уткін, Андрій Гураль та Андрій Лебедєв після повернення до Росії були відзначені президентом Володимиром Путіним офіційними державними нагородами "орденами мужності".

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році прокуратура передала в суд обвинувачення колишнього "голови" самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігоря Теслярської в причетності до сбитию літака Іл-76 в Луганську в червні 2014 року.

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