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  • Під час конфлікту на "Барабашово" були присутні до 10 осіб з Нацкорпусу, - Немічев
14 червня 2019, пʼятниця, 09:37 494
Події 2019-06-14T11:30:04+03:00
Українські Новини
Під час конфлікту на "Барабашово" були присутні до 10 осіб з Нацкорпусу, - Немічев

Під час конфлікту на "Барабашово" були присутні до 10 осіб з Нацкорпусу, - Немічев

7 червня у час силового зіткнення, в якому постраждало 9 осіб, а місцевий журналіст Вадим Макарюк був побитий і з тих пір знаходиться в реанімації були присутні до 10 осіб з Національного корпусу.

Про це журналістам повідомив глава Харківського Нацкорпусу Костянтин Немічев.

"Там було до 10 чоловік, було реально важко людей зібрати", - заявив він і зізнався що туди приїхав після інформації про побиття журналіста.

 

Після громадського резонансу "Національний корпус" змінив думку про свою присутність під час конфлікту і 13 червня в заяві журналістам вони повідомили, що "Представники "Нацкорпусу" не були присутні 7 червня на території ринку, хоча, в цілому підтримують спротив підприємців". 

Як раніше заявляли в адміністрації ТЦ "Барабашово", "Національний корпус" брав участь в силовому конфлікті на території ТЦ.

"Як видно на відео очевидців, яке опубліковано в соціальних мережах та ЗМІ, чоловік відкрив вогонь по людях. Як вдалося з'ясувати службі безпеки ТЦ "Барабашово", чоловік, який на відео стріляє по підприємцях, є активістом "Національного корпусу" і брав участь в ряді партійних заходів", - йдеться в повідомленні адміністрації.

Більше того, серед інших переслідувачів Вадима Макарюка і нападників на нього є й інші активісти Національного корпусу, відзначають в адміністрації ТЦ.

"Адміністрація "Барабашово" сприяє правоохоронним органам у розслідуванні конфлікту, який стався в п'ятницю, 7 червня, щоб всі винні сторони були притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, конфлікт стався, коли група бійців "Національного корпусу" захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО.

"Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранських організацій, побратимів по медичну допомогу, адміністрація ринку викликала поліцію", - сказано в заяві прес-служби ТЦ.

Там наголошують, "Нацкорпус" блокував вхід, хоча орендар показував документи, що підтверджують законність дій підприємця. За даними адміністрації, силовий конфлікт спровокували представники "Національного корпусу", у яких була з собою арматура, "тупі і колючі предмети".

Більше новин про: Барабашово Національний корпус Нацкорпус ТЦ "Барабашово" Вадим Макарюк Костянтин Немічев

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