"Национальный Корпус" опроверг причастность к политсиле Сергея Козлюка, которого обвиняют в избиении человека

Сергей Козлюк, обвиненный в избиении человека во время силового столкновения на территории харьковского ТЦ "Барабашово", не имеет никакого отношения к "Национальному Корпусу". Информация о причастности Козлюка к организации - фейк, оплаченный народным депутатом и украинским олигархом Александром Фельдманом. Об этом политическая партия "Национальный Корпус" заявила сегодня, 13 июня, в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Киевском районном суде Харькова выбирают меру пресечения для 26-летнего Сергея Козлюка, которого подозревают в нападении на харьковского телеоператора Вадима Макарюка. По словам Козлюка, он 7 июня приехал на рынок "Барабашово" из любопытства, а о событиях узнал в социальных сетях. На суде Козлюк и его адвокат сказали, что он не имеет никакого отношения ни к общественным организациям, ни к политическим партиям, ни тем более к "Национальному Корпусу", - объясняют в политической партии.

Нацкорпусовцы также отметили, что некоторые СМИ намеренно связывают Козлюка с "Национальным Корпусом" с целью дискредитировать политическую силу в глазах избирателей. В организации "черной пиар-кампании" против "Национального Корпуса" представители политсилы подозревают действующего народного депутата и владельца ТЦ "Барабашово" - Александра Фельдмана.

"Представители "Нацкорпуса" не присутствовали 7 июня на территории рынка, хотя, в целом поддерживают сопротивление предпринимателей, которых терроризирует военизированная охрана народного депутата Александра Фельдмана и администрации "Барабашово". Фельдман пугает избирателей "злыми радикалами", которые занимаются рейдерством. Он пытается использовать эту ситуацию для очернения политических оппонентов и ежедневно штампует грандиозные фейки", - сообщил "Национальный Корпус".

Напомним, 7 июня в Харькове на территории ТЦ "Барабашово" произошла стычка с участием торговцев и переодетых в военную форму "титушек".

Непосредственные участники событий - торговцы ТЦ - ранее сообщили, что в конце прошлого года администрация ТЦ, не имея законных оснований, угрожала разорвать с ними договоры об аренде торговых площадок, если предприниматели не заплатят от 100 - до 200 долларов за аренду метра квадратного. Эти деньги нужно было внести на счет сомнительной фирмы. Когда некоторые торговцы отказались выполнять такие требования, им начали угрожать физической расправой. Чтобы противостоять бесчинствам со стороны администрации ТЦ, предприниматели создали профсоюз, наняли юриста и привлекли к сопротивлению представителей харьковской ячейки "Национального Корпуса".