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14 червня 2019, пʼятниця, 09:17 19
Події 2019-06-14T11:30:04+03:00
Українські Новини
У Києві на Подолі сталася масштабна пожежа

У Києві на Подолі сталася масштабна пожежа

У Подільському районі Києва за адресою вулиця Новокостянтинівська, 21 сталася пожежа. Горіли склади на території промзони. За рангом підвищеної складності на місце прибули додаткові сили рятувальників.

Дзвінок на лінію "101" надійшов о 21:58. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, вогонь охопив кілька ангарів на площі 120 квадратних метрів. Оскільки існувала загроза поширення пожежі присвоїли ранг підвищеної складності. На адресу направили додаткові сили рятувальників і техніки.

Завдяки злагодженій роботі рятувальників вдалося не допустити розповсюдження вогню та в 22:28 локалізувати, а о 23:10 повністю ліквідувати. На щастя, обійшлося без постраждалих. На час роботи екстрених служб поліція перекривала рух на розвороті під шляхопроводом по вулиці Новокостянтинівській. На місці працювали 35 чоловік особового складу та 10 одиниць основної та спеціальної техніки.

Як нам вдалося дізнатися на місці події, у всіх приміщеннях знаходилися різні підприємства. Що саме стало причиною загоряння — встановить слідство, але працівники стверджують, що пожежа почалася з іншого боку, за парканом, можливо хтось просто кинув недопалок у смітник і вогонь поширився на будівлі. Деталі інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, в Одесі в психлікарні на Воробйова сталася пожежа: загинуло 6 осіб.

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