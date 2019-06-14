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14 червня 2019, пʼятниця, 08:19 7
Транспорт 2019-06-14T08:30:04+03:00
Українські Новини
Рік тому Омелян підписав меморандум про співпрацю з Нyperloop

Рік тому Омелян підписав меморандум про співпрацю з Нyperloop

14 червня 2018 року Міністерство інфраструктури підписало меморандум про співпрацю з американською компанією Нyperloop Transportation Technologies.

Підписи під документом в Києві поставили глава Мінінфраструктури Володимир Омелян і виконавчий директор американської компанії Дірк Алборн.

Гіперлуп – проект вакуумного поїзда, він являє собою систему трубопроводів для переміщення капсули з пасажирами.

Швидкість складу може досягати 1220 км/год.

Проект передбачає рух спеціальних поїздів всередині труби, з якої відкачано повітря, завдяки чому теоретично в ній можливо здійснювати перевезення зі швидкістю, близькою до швидкості звуку.

У квітні 2018 року Омелян заявив, що тестовий майданчик для українського варіанту поїзда Hyperloop можуть почати готувати в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому у Омеляна відзвітували як просувається гіперлуп.

Раніше користувачі соцмереж скептично поставилися до заяви Мінінфраструктури про вакуумномий поїзд Hyperloop в Україні і висміяли заяву Володимира Омеляна.

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