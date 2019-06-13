Відмовилася приїхати "швидка": у Києві в черзі до лікаря померла жінка

Сьогодні, 13 червня, в Консультативно-діагностичному центрі Солом'янського району Києва під час очікування своєї черги до лікаря померла жінка. Про це повідомляє "Інформатор".

Так, повідомляється, що інцидент стався за адресою Гарматна, 36 близько 11:00.

Як стверджують родичі загиблої, вони привезли жінку в поліклініку, де вона чекала своєї черги до лікаря на третьому поверсі медустанови. У якийсь момент їй стало погано, і вона померла прямо на лавці перед кабінетом лікаря.

У черзі до лікаря в Києві померла жінка. Фото: Інформатор

Також рідні загиблої зазначили, що у загиблої не було якихось серйозних захворювань, але напередодні смерті вона скаржилася на слабкість. Родичі були дуже засмучені тим, що "швидка" відмовилася приїхати на їх виклик, рівно як і на дзвінки співробітників самої поліклініки. Таке ставлення вони вважають неприйнятним.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Деталі пригоди встановить слідство.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський розкритикував реформу Супрун за те, що "швидка допомога тепер не приїжджає".

Тим часом, у Супрун відповіли Зеленському, чому не приїжджає швидка.