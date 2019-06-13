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13 червня 2019, четвер, 23:10 11
Політика 2019-06-13T23:30:21+03:00
Українські Новини
САП не хоче вносити генпрокурору подання про зняття недоторканності з депутатів до виборів Ради

САП не хоче вносити генпрокурору подання про зняття недоторканності з депутатів до виборів Ради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не має наміру до виборів Верховної Ради вносити генеральному прокурору жодних подань про зняття недоторканності з депутатів.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

"Не буде до виборів (подань)", - сказав він.

За його словами, немає сенсу вносити подання, оскільки скоро вибори, і ніхто не проголосує за зняття недоторканності.

Також він повідомив, що якщо нинішні депутати-фігуранти кримінальних справ не пройдуть у нову Раду, то їм буде вручено повідомлення про підозру.

Як повідомляли Українські Новини, САП повторно ініціює зняття недоторканності з депутата Ради Ярослава Дубневича.

Тим часом, Зеленський обіцяє САП і НАБУ не захищати "своїх" корупціонерів.

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