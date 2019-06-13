САП не хоче вносити генпрокурору подання про зняття недоторканності з депутатів до виборів Ради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не має наміру до виборів Верховної Ради вносити генеральному прокурору жодних подань про зняття недоторканності з депутатів.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.\r\n"Не буде до виборів (подань)", - сказав він.\r\nЗа його словами, немає сенсу вносити подання, оскільки скоро вибори, і ніхто не проголосує за зняття недоторканності.\r\nТакож він повідомив, що якщо нинішні депутати-фігуранти кримінальних справ не пройдуть у нову Раду, то їм буде вручено повідомлення про підозру.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, САП повторно ініціює зняття недоторканності з депутата Ради Ярослава Дубневича.\r\nТим часом, Зеленський обіцяє САП і НАБУ не захищати "своїх" корупціонерів.