У Вінниці поліцейські жорстоко побили члена партії Гриценка

Члена партії "Громадянська позиція" Олександра Комарницького побили у Вінниці поліцейські. Про це повідомив лідер партії Анатолій Гриценко на своїй сторінці в Facebook.\r\nТак, Гриценко повідомив, що Комарницький знаходиться в реанімації без ознак свідомості з численними переломами черепа.\r\nГриценко зазначив, що його однопартійця побили поліцейські на автобусній зупинці пізно ввечері, нібито за те, що той відмовився бути понятим у справі про вилучення у когось зброї.\r\nЗа словами лідера Гриценка, поліцейські стверджують, що Комарницький нібито погрожував їм і мав намір побити, але Гриценко в це не вірить.\r\nЗазначається, що слідчі ДБР порушили справу проти поліцейських.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Харкові невідомі побили телеоператора.\r\nРаніше в Запоріжжі розлючений чоловік побив співробітниць енергокомпаній через платіжку за світло.