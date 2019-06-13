У Вінниці поліцейські жорстоко побили члена партії Гриценка

Члена партії "Громадянська позиція" Олександра Комарницького побили у Вінниці поліцейські. Про це повідомив лідер партії Анатолій Гриценко на своїй сторінці в Facebook.

Так, Гриценко повідомив, що Комарницький знаходиться в реанімації без ознак свідомості з численними переломами черепа.

Гриценко зазначив, що його однопартійця побили поліцейські на автобусній зупинці пізно ввечері, нібито за те, що той відмовився бути понятим у справі про вилучення у когось зброї.

За словами лідера Гриценка, поліцейські стверджують, що Комарницький нібито погрожував їм і мав намір побити, але Гриценко в це не вірить.

Зазначається, що слідчі ДБР порушили справу проти поліцейських.

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