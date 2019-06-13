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13 червня 2019, четвер, 22:10 21
Силові структури 2019-06-14T00:15:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: в Одеській області пройшли завершальні випробування ракетного комплексу "Вільха-Р"

Фото дня: в Одеській області пройшли завершальні випробування ракетного комплексу "Вільха-Р"

Випробування
Випробування "Вільха". Фото: Міноборони

Сьогодні, 13 червня, в Одеській області пройшов заключний етап державного випробування ракетного комплексу "Вільха-Р". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Так, повідомляється, що система "Вільха-Р" перевищує тактико-технічні характеристики таких типів зарубіжного виробництва.

ВипробуванняВипробування "Вільхи". Фото: Міноборони

"Тільки що ми завершили державне випробування системи і реактивного боєприпасу до нього "Вільха-Р". Особливості системи і боєприпасу в тому, що, по-перше, вона значно перевищує тактико-технічні характеристики таких типів зарубіжного виробництва. По-друге, з'явилася можливість коректувати траєкторію польоту, значно підвищилася точність цього боєприпасу. Важливо, що комплектуючі як для системи, так і для боєприпасу - повністю українського виробництва. Після відпрацювання акта та завершення розгляду всіх аспектів випробування, я планую найближчим часом підписати наказ з постачання на озброєння Збройних Сил України і комплексу, і боєприпасів", - зазначив Міністр оборони України Степан Полторак.

Як повідомляли Українські Новини, ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".

Раніше відбулися видовищні вогняні випробування українсько-турецького бойового модуля Serdar.

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