Фото дня: в Одеській області пройшли завершальні випробування ракетного комплексу "Вільха-Р"

Сьогодні, 13 червня, в Одеській області пройшов заключний етап державного випробування ракетного комплексу "Вільха-Р". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Так, повідомляється, що система "Вільха-Р" перевищує тактико-технічні характеристики таких типів зарубіжного виробництва.

Випробування "Вільхи". Фото: Міноборони

"Тільки що ми завершили державне випробування системи і реактивного боєприпасу до нього "Вільха-Р". Особливості системи і боєприпасу в тому, що, по-перше, вона значно перевищує тактико-технічні характеристики таких типів зарубіжного виробництва. По-друге, з'явилася можливість коректувати траєкторію польоту, значно підвищилася точність цього боєприпасу. Важливо, що комплектуючі як для системи, так і для боєприпасу - повністю українського виробництва. Після відпрацювання акта та завершення розгляду всіх аспектів випробування, я планую найближчим часом підписати наказ з постачання на озброєння Збройних Сил України і комплексу, і боєприпасів", - зазначив Міністр оборони України Степан Полторак.

Як повідомляли Українські Новини, ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".

Раніше відбулися видовищні вогняні випробування українсько-турецького бойового модуля Serdar.