У Донецькій області на шахті загинули двоє гірників

Вчора, 12 червня, у Покровську Донецької області під час роботи на шахті загинули двоє гірників. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Так, повідомляється, що одного гірника притиснуло до стіни, а інший потрапив під конвеєрну дробарку.

"Під час доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави одним з елементів секції механізованого кріплення, підвішеним до дизелевозу, притиснуло до стіни 36-річного гірника, який контролював цей процес. Отримавши відкриту рану правої пахової області з пошкодженням судинного нервового вузла, відкритий перелом кісток тазу, потерпілий помер на місці", - повідомили в прокуратурі.

Наголошується, що в той же день близько 20:30 41-річний шахтар, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєра на 12 південному конвеєрному штреку, потрапив під конвеєрну дробарку. Він отримав смертельні травми.

За цими фактами внесли інформацію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно спричинило загибель людей).

Як повідомляли Українські Новини, шахтер загинув у Кривому Розі на глибині 1,2 тис. метрів.

Раніше 2 шахтаря загинули через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області.