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13 червня 2019, четвер, 18:11 17
Події 2019-06-13T18:45:02+03:00
Українські Новини
Під Миколаєвом перекинувся мікроавтобус, водій загинув

Під Миколаєвом перекинувся мікроавтобус, водій загинув

Сьогодні, 13 червня, в Миколаївській області сталася смертельна аварія: водій мікроавтобуса не впорався з керуванням і автомобіль перекинувся. Водій загинув. Про це повідомляє місцеве видання 0512.ua.

Так, повідомляється, що в машині крім водія перебувало чотири людини.

Наголошується, що чоловік від отриманих травм загинув на місці, двох пасажирів доставлено до ЛШМД, тяжкість їх травм визначається.

Крім того, ще двом надавали допомогу на місці. Напрямок руху транспортного засобу та причини скоєння ДТП встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, в Миколаївської області зіштовхнулись ВАЗ і Renault, загинули обидва водії.

Раніше в Миколаєві п'яний таксист у спробі втекти протаранив поліцейське авто.

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