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13 червня 2019, четвер, 17:28 11
Кабмін 2019-06-13T19:45:02+03:00
Українські Новини
Росія намагається погіршити позиції Зеленського перед зустріччю з Макроном і Меркель, - Клімкін

Росія намагається погіршити позиції Зеленського перед зустріччю з Макроном і Меркель, - Клімкін

Павло Клімкін
Павло Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Росія намагається погіршити позиції українського Президента Володимира Зеленського напередодні його візитів в країни-члени "нормандської четвірки", Францію і Німеччину, для переговорів з лідерами Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель.

Про це він повідомив на спільній прес-конференції з головою Організації з безпеки і співробітництва (ОБСЄ), міністром закордонних справ Словаччини Мирославом Лайчаком, передають Українські Новини.

"Ми говорили про те, як російська сторона заважає подальшому розведенню біля Станиці Луганської. Ви прекрасно розумієте, що зараз відбувається. Тактика російської сторони дуже зрозуміла і банальна. Вона намагається погіршити позиції української сторони, зокрема Президента Зеленського, перед візитами в Берлін і Париж", - сказав він.

Зеленський відвідає Францію 17 червня, Німеччину - 18 червня.

Клімкін також повідомив, що разом з Лайчаком та колишнім Президентом, представником України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна, ОБСЄ, Росія) Леонідом Кучмою обговорив шляхи досягнення припинення вогню.

За його словами, на наступному засіданні ТКГ 19 червня будуть також знову обговорені шляхи просування в питанні звільнення заручників.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін попросив депутатів звільнити його з посади глави МЗС.

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