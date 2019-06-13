Реформа ринку електроенергії стартує вчасно, – Трохимець

Все готово до своєчасного запуску другого етапу реформи ринку електроенергії, перешкод для введення конкурентного ринку не має.

Про це заявив президент Асоціації енергетиків України Олександр Трохимець під час круглого столу "Ризики та переваги впровадження нового ринку електроенергії".

"За останні 2 місяці не почув жодного вагомого аргументу від критиків і від лобістів перенесення ринку електричної енергії, який би був аргументований чи з правової точки зору, чи з технічної, і говорив про реальну неготовність ринку", - повідомив Трохимець.

Президент Асоціації енергетиків України впевнений, що своєчасне введення конкурентного ринку електроенергії забезпечить його роботу по прозорій моделі. "Ніколи не вийдемо з цієї замкненої спіралі всіх цих схем корупційних в тому числі, при ручному регулюванні (якщо не буде запущена реформа енергоринку). Нам однозначно треба виходити в ринок", - заявив Трохимець.

Експерт вважає, що підготовлений депутатами законопроекти про відтермінування введення ринку електроенергії не вплине на своєчасний запуск ринку. "З точки зору регламенту Верховної Ради відтермінування на 3 місяці вже неможливе. Чому? Тому що ті законопроекти, які були депутатськими, не включені до порядку денного. До 1 липня, це дата введення ринку, ці законопроекти не включені до порядку денного і залишився один лише пленарний тиждень, на якому можуть той чи інший законопроект проголосувати", - упевнений президент Асоціації енергетиків України.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України Олександр Домбровський та Лев Підлісецький зареєстрували законопроект №10318 про перенесення запуску нового оптового ринку електроенергії на 3 місяці. Законопроект не був внесений до порядку денного Ради.

З 1 липня набуває чинності закон "Про ринок електричної енергії", згідно якого розпочнеться другий етап реформи енергосектору. На другому етапі реформи запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість послуг.

Закон України "Про ринок електричної енергії" спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакету. Реалізація передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі. Запуск конкурентного ринку електричної енергії є одним із зобов'язань України перед Європейським Союзом (ЄС). Реформа у сфері енергетики – одна з умов для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн євро.