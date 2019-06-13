Wizz Air має намір збільшити кількість рейсів зі Львова в зимовому сезоні

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) з 20 жовтня 2019 року має намір збільшити кількість рейсів зі Львова на 10 в тиждень в зимовому сезоні 2019/2020 порівняно із зимовим сезоном 2018/2019. Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Львів", передають Українські Новини.

"З 20 жовтня їх кількість, порівняно з торішнім сезоном зросте в сумі на 10 рейсів", - сказано в повідомленні.

зокрема, рейси в Братиславу будуть виконуватися 5 разів на тиждень (по понеділках, вівторках, середах, п'ятницях і суботах) в порівняння з 2 рейсами в зимовому сезоні 2018/2019.

Кількість рейсів у Вроцлав зросте з 3 до 5 (по вівторках, середах, четвергах, суботах і неділях).

У Гданськ і Берлін рейси будуть здійснюватися два рази частіше - 4 рази в тиждень (по понеділках, середах, п'ятницях і неділях).

По напряму в Дортмунд будуть виконуватися 3 рейси на тиждень (по понеділках, середах і п'ятницях) порівняно з 2 рейсами в торішньому сезоні.

З березня 2019 авіакомпанія виконує польоти в 10 напрямках, шість країн Європи.

Частотність в літній сезон досягає 31 рейсу на тиждень.

Як повідомляли "Українські Новини", у травні аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік на 49,4% до 197,7 тис. пасажирів.