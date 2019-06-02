В мае аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 49,4% до 197,7 тыс. пассажиров

В мае 2019 года международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого (Львов) увеличил пассажиропоток на 49,4%, или на 65,4 тыс. пассажиров, до 197,7 тыс. по сравнению с маем прошлого года. Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українські Новини.

В мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество рейсов увеличилось на 32,1%, или на 423 рейса, до 1 739.

При этом в январе-мае текущего года пассажиропоток вырос на 51,2% до 722,3 тыс. пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Количество рейсов за указанный период выросло на 28,9% до 6 820.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого увеличил пассажиропоток на 48%, или 518,7 тыс. пассажиров, до 1 598,7 тыс. по сравнению с 2017 годом.

Аэропорт расположен в 6 км от центра Львова к юго-западу на территории города.

Пропускная способность аэропорта "Львов" достигает 2 тыс. пассажиров/час, он способен обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час.