В мае аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 49,4% до 197,7 тыс. пассажиров

В мае 2019 года международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого (Львов) увеличил пассажиропоток на 49,4%, или на 65,4 тыс. пассажиров, до 197,7 тыс. по сравнению с маем прошлого года. Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українські Новини.\r\nВ мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество рейсов увеличилось на 32,1%, или на 423 рейса, до 1 739.\r\nПри этом в январе-мае текущего года пассажиропоток вырос на 51,2% до 722,3 тыс. пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.\r\nКоличество рейсов за указанный период выросло на 28,9% до 6 820.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого увеличил пассажиропоток на 48%, или 518,7 тыс. пассажиров, до 1 598,7 тыс. по сравнению с 2017 годом.\r\nАэропорт расположен в 6 км от центра Львова к юго-западу на территории города.\r\nПропускная способность аэропорта "Львов" достигает 2 тыс. пассажиров\/час, он способен обслуживать самолеты класса D и осуществлять до 20 самолето-вылетов в час.