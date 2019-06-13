ДБР відкрило справу на екс-главу КС Шевчука

Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживання колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

Про це Українським Новинам повідомив представник ДБР.

Справу відкрито за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Розслідування розпочато за заявою депутата Верховної Ради про можливе незаконне призначення Шевчуком позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.

Як повідомляли Українські Новини, 14 травня КС висловив недовіру голові суду Шевчуку і звільнив його з посади судді.

Серед претензій до нього було те, що він незаконно призначив собі ряд позаштатних радників, політизував роботу суду і тиснув на суддів при розгляді справ.