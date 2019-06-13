ДБР відкрило справу на екс-главу КС Шевчука

Державне бюро розслідування відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживання колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник ДБР.\r\nСправу відкрито за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).\r\nРозслідування розпочато за заявою депутата Верховної Ради про можливе незаконне призначення Шевчуком позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 14 травня КС висловив недовіру голові суду Шевчуку і звільнив його з посади судді.\r\nСеред претензій до нього було те, що він незаконно призначив собі ряд позаштатних радників, політизував роботу суду і тиснув на суддів при розгляді справ.