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13 червня 2019, четвер, 13:22 16
Економіка 2019-06-13T14:45:02+03:00
Українські Новини
Бутерброд з часником і салом подорожчав на 17%

Бутерброд з часником і салом подорожчав на 17%

Найпопулярніша їжа в Україні. Фото: facebook/Дорошенко
Найпопулярніша їжа в Україні. Фото: facebook/Дорошенко

Найпопулярніша їжа кожного українського столу - бутерброд з часником і корисним при правильному вживанні салом - подорожчала приблизно на 0,9 грн або на 17%. Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, в травні 2018 двісті грамів сала коштувало в середньому у великих торговельних мережах за 20 грн, а на початку травня 2019 вже за 23 грн. Подорожчання за рік склало 15%. У 2018 двадцять грам часнику коштували 1,1 грн, а в 2019 - 1,6 грн. Ціна зросла на 45%. У 2018 двісті грам чорного хліба "Український" коштували 3,3 грн, а в 2019 - 3,9 грн. Ціна зросла на 18%.

Для порівняння, якщо купувати продукти в супермаркетах в Польщі, то п'ять бутербродів з салом і часником коштуватиме 30 гривень, що на 1,5 грн дорожче, ніж українцям. Ціни на базові інгредієнти в Польщі та Україні йдуть так:

  • сало, 200 г - 20,4 грн проти 23 грн
  • часник, 20 г - 0,82 грн проти 1,6 грн
  • житній хліб, 200 г - 8,8 грн проти 3,9 грн в українських торговельних мережах.

Сало не містить канцерогенних сполук і радіонуклідів, а завдяки наявності у складі арахідонової кислоти, яка є однією з найважливіших поліненасичених жирних кислот, організм самостійно включає захисні механізми проти бактерій, вірусів та мікробів. Саме тому сало рекомендується вводити в раціон харчування, особливо в зимово-весняний період, коли імунна система потребує постійного підживлення.

Звичайно ж, за смаковими якостями сало відмінно гармонує з часником. Але головне, що часник посилює в кілька разів цілющий вплив шоколаду на організм, адже обидва продукта можна віднести до природних імуномодуляторів, які ще допомагають звільнитися від накопичених токсичних сполук.

Таким чином, бутерброд з салом і часником - не тільки смачна, але й корисна і необхідна для організму їжа.

Нагадаємо, що раніше експерт прогнозував зростання цін та овочі.

При цьому, на крупи і молочні продукти ціни знизилися.

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