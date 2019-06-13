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13 червня 2019, четвер, 12:58 80
Фінанси 2019-06-13T13:03:35+03:00
Українські Новини
Населення гривневі депозити переводить у валютні

Населення гривневі депозити переводить у валютні

Обсяг коштів, які розміщені фізичними особами на рахунках у банках у гривнях та іноземній валюті, за оперативними даними, скоротився на 1,2% з 512,576 млрд гривень станом на 1 травня до 506,658 млрд гривень на 1 червня.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

З початку року вклади населення в банках виросли на 1% з 501,7 млрд гривень.

Гривневі вклади населення в банках у травні скоротились на 2,9% з 284,7 млрд гривень на 1 квітня до 276,3 млрд гривень на 1 червня.

При цьому обсяг валютних депозитів населення в гривневому еквіваленті в звітному місяці збільшився на 1,1% з 227,9 млрд гривень до 230,4 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі і валютні) в травні збільшилися на 1,1% з 396 млрд гривень на 1 травня до 400,2 млрд гривень на 1 червня.

За оперативними даними НБУ, середня процентна ставка по гривневих депозитах (середньомісячна) у травні для юросіб збереглася на рівні 13,2%, для фізосіб збільшився на 0,2 п. п. до 11,4%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб склала 2,1%, для населення – 2,5%.

В 2018 році вклади населення в банки зросли на 7,3% з 472,2 млрд гривень.

В 2017 році вклади населення в банках збільшилися на 9,9% з 429,6 млрд гривень.

В 2016 році вклади населення в банках збільшилися на 8,0% з 398,242 млрд гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-березні поточного року частка безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток збільшилася на 5 п. п. до 50%.

Хоча країну стрясають новини про вибори, економісти впевнені: фінсектор пройде 2-й квартал без потрясінь.

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