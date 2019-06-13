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13 червня 2019, четвер, 12:48 11
Силові структури 2019-06-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
У Генштабі відмовилися ризикувати українцями і відправляти кораблі в Керченську протоку

У Генштабі відмовилися ризикувати українцями і відправляти кораблі в Керченську протоку

Питання про прохід кораблів ВМС Збройних сил України через Керченську протоку в Азовське море не варто, так як в Генштабі не збираються більше ризикувати громадянами України. Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів начальник Генштабу Руслан Хомчак.

"Що стосується проходу, то сьогодні це питання теж не варто піднімати. У нас немає стільки українців, щоб ми ними так могли ризикувати", - сказав Руслан Хомчак.

Але Україна не має наміру здавати позиції в Азовському морі. Хомчак розповів, що всі рішення в цьому напрямку мають прийматися зважено.

"Я не можу сказати, що прямо завтра ми будемо проходити через Керченську протоку. Спочатку треба розібратися з тим, що сталося, адже процес не завершено. Наші моряки, на жаль, знаходяться в камерах РФ", - сказав Руслан Хомчак.

Як повідомляли Українські Новини, так і Апаршин засуджує операцію з проходу українських військових кораблів через Керченську протоку.

Раніше Міноборони засекретив наказ, хто і навіщо відправив українських моряків через Керченську протоку.

25 листопада російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море. У той же час російські військові відкрили вогонь на поразку з українським катерам. І українські кораблі були захоплені російським спецназом. Всі захоплені біля Керченської протоки українські військові моряки заявили, що є військовополоненими.

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