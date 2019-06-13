Рубль у київських обмінниках дорожчає

Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34

В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16

Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську 14:32

Для відновлення транзиту тарифи України повинні бути конкурентними, - Шкляр 13:11