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13 червня 2019, четвер, 11:04 8
Фінанси 2019-06-13T11:07:19+03:00
Українські Новини
Рубль у київських обмінниках дорожчає

Рубль у київських обмінниках дорожчає

У четвер, 13 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 12 червня знизився на 1 копійку і становить 3,62 грн за 10 рублів.

Курс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,21 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси рубля в київських обмінниках на 13 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,62 4,21
Максимальний 4,00 5,00
Мінімальний 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, після різкого стрибка долар і євро стабілізувалися.

Тим часом, НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня.

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