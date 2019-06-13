Рубль у київських обмінниках дорожчає

У четвер, 13 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на 12 червня знизився на 1 копійку і становить 3,62 грн за 10 рублів.\r\nКурс продажу підвищився на 1 копійку і становить 4,21 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси рубля в київських обмінниках на 13 червня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,62\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після різкого стрибка долар і євро стабілізувалися.\r\nТим часом, НБУ зміцнив офіційний курс гривні 12 червня.