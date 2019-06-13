Баришівський райсуд заборонив Рожковій виконувати обов'язки за позовом такого собі Барташа, - ЗМІ

11 червня Баришівський районний суд, заборонив заступнику глави Національного банку України Катерині Рожковій виконувати свої обов'язки. Про це діловому виданню The Page повідомило джерело в Кабміні. Суд прийняв таке рішення як забезпечувальний захід за позовом такого собі Андрія Барташа.

Барташ в ньому стверджує, що Катерина Рожкова своєю діяльністю на посаді заступника голови Нацбанку завдає "шкоди благу України". На його думку у заступника голови Нацбанку нібито мав місце конфлікт інтересів, в зв'язку з тим що її син працював у "Платинум банку". У рішенні суду, копію якого має в своєму розпорядженні видання не вказано, яким саме чином це зачіпає інтереси особисто Андрія Барташа. Суть вимог Барташа складається в "спростуванні недостовірної інформації".

Примітно, що вчора Баришівський районний суд відкликав ліцензію у першого українського лоукостера - компанії SkyUp. Раніше з критикою SkyUp виступали в авіакомпанії МАУ, чиїм акціонером є підприємець Ігор Коломойський.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні прес-служба НБУ повідомила агентству, що Національний банк не отримував рішення суду про заборону першому заступнику голови Катерині Рожковій виконувати посадові обов'язки за клопотанням депутата Савчука.