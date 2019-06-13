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13 червня 2019, четвер, 10:15 19
Судова влада 2019-06-13T11:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ не отримував рішення суду про заборону Рожковій виконувати обов'язки

НБУ не отримував рішення суду про заборону Рожковій виконувати обов'язки

Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Катерина Рожкова. Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Національний банк не отримував рішення суду про заборону першому заступнику голови Катерині Рожкової виконувати посадові обов'язки за клопотанням депутата Савчука.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національному банку стало відомо про чергову спробу заборонити Катерині Рожковій виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

До НБУ надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого випливає, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито прийняв рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління і виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

У НБУ стверджують, що ініціали фізичної особи збігаються з ініціалами одного з передбачуваних учасників судової справи, які вказано на сайті "Судової влади".

"Згідно з процесуальним кодексом, рішення суду підлягає виконанню негайно, тобто одразу після отримання. Однак поки ми ні отримували, ні присутні під час винесення будь-якої постанови про заборону членам правління НБУ здійснювати свої повноваження. Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідної постанови відповідає дійсності. Якщо це так, то Національний банк оскаржить його в передбаченому законом порядку. Крім того, НБУ готовий вивчити наявність ознак, які можуть свідчити про неправосудність таких дій судді, а отже, і підстав для звернення зі скаргою на дії судді і звернення до правоохоронних органів", - зазначив начальник управління претензійно-позовної діяльності юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні минулого року Дарницький районний суд відсторонив від посади заступника голови Національного банку Катерину Рожкову.

У травні 2018 Апеляційний суд Києва задовольнив позов про обмеження повноважень заступника глави НБУ Катерини Рожкової.

Тим часом Рожкова задекларувала понад 3 млн грн зарплати у 2018.

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