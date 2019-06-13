"Київська перепічка" припинила роботу: стала відома причина

Найвідоміший пункт громадського харчування в Києві припинив свою роботу - "Київська перепічка". Про це повідомили кияни в соціальних мережах, які сколихнули мережа тим, що Київська перепечка на вулиці Богдана Хмельницького перестала працювати.

Зокрема, повідомлялося, що біля точки продажу перепічки стояла драбина, також частину території обгородили спецстрічкою.

Київська перепічка - заклад швидкого харчування в Києві, де подають виключно одне блюдо - коржик з сосискою. Це блюдо вважається однією з кулінарних візитних карток Києва та згадується в деяких сучасних путівниках і туристичних онлайн-ресурсах, зокрема на TripAdvisor, Foursquare і Lonely Planet та інші.

Як передає видання The Village, заклад припинив працювати тимчасово, з-за ремонту. Йде заміна вікон, плитки та обладнання. І скоро Київська перепічка почне працювати в штатному режимі.

При цьому точка відновить роботу в четвер, 13 червня, з 8:0

Нагадаємо, що раніше "Київська перепічка" перед Новим роком підняла ціни відразу на 3 гривні.

Також раніше вибухнув скандал з сексистської рекламою - офіс омбудсмена заявив, що реклама в соціальних мережах "Київської перепічки" із зображенням оголених жінок є сексистською і дискримінаційною. У зв'язку з цим Лутковська звернулася до Госпотребслужбу.

Нагадаємо, Держспоживслужба "спілкується з "перепічкою" щодо сексистської реклами.