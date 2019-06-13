підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
13 червня 2019, четвер, 08:42 31
Суспільство 2019-06-13T11:30:03+03:00
Українські Новини
"Київська перепічка" припинила роботу: стала відома причина

"Київська перепічка" припинила роботу: стала відома причина

"Київська перепічка" закрилася. Фото: Dmitry Hello/Facebook.

Найвідоміший пункт громадського харчування в Києві припинив свою роботу - "Київська перепічка". Про це повідомили кияни в соціальних мережах, які сколихнули мережа тим, що Київська перепечка на вулиці Богдана Хмельницького перестала працювати.

Зокрема, повідомлялося, що біля точки продажу перепічки стояла драбина, також частину території обгородили спецстрічкою.

Київська перепічка - заклад швидкого харчування в Києві, де подають виключно одне блюдо - коржик з сосискою. Це блюдо вважається однією з кулінарних візитних карток Києва та згадується в деяких сучасних путівниках і туристичних онлайн-ресурсах, зокрема на TripAdvisor, Foursquare і Lonely Planet та інші.

Як передає видання The Village, заклад припинив працювати тимчасово, з-за ремонту. Йде заміна вікон, плитки та обладнання. І скоро Київська перепічка почне працювати в штатному режимі.

При цьому точка відновить роботу в четвер, 13 червня, з 8:0

Нагадаємо, що раніше "Київська перепічка" перед Новим роком підняла ціни відразу на 3 гривні.

Також раніше вибухнув скандал з сексистської рекламою - офіс омбудсмена заявив, що реклама в соціальних мережах "Київської перепічки" із зображенням оголених жінок є сексистською і дискримінаційною. У зв'язку з цим Лутковська звернулася до Госпотребслужбу.

Нагадаємо, Держспоживслужба "спілкується з "перепічкою" щодо сексистської реклами.

Більше новин про: Ремонт Київська перепічка

Архів
Новини
В "Укрлендфармінг" Бахматюка заявили про підтримку жінок, які планують робити кар’єру в компанії 11:39
Баришівський райсуд заборонив Рожковій виконувати обов'язки за позовом такого собі Барташа, - ЗМІ 11:11
Рубль у київських обмінниках дорожчає 11:04
Більше третини молодих людей в Україні живуть з батьками, - ЮНІСЕФ 10:52
Екс-суддя КС Шишкін про судову реформу команди Зеленського: реформу потрібно обнулити змінами до Конституції 2016 10:41
більше новин
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16
Сергій Юдін. Фото: ВК
Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську 14:32
Для відновлення транзиту тарифи України повинні бути конкурентними, - Шкляр 13:11
Тиск на опозицію за спроби знизити ціну на газ такий же, як при попередньому президенті, - Кива 08:25
більше новин
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44
Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу" 13:30
Труханов і Кернес, які підтримали на президентських виборах Порошенка, потрапили до першої "п'ятірки" списку Опоблоку 12:25 Відео
Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" 12:44
Гройсман доручив Мін'юсту та Мінінфраструктури розібратися з призупиненням ліцензії SkyUp 14:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok