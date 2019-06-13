"Київська перепічка" припинила роботу: стала відома причина

Найвідоміший пункт громадського харчування в Києві припинив свою роботу - "Київська перепічка". Про це повідомили кияни в соціальних мережах, які сколихнули мережа тим, що Київська перепечка на вулиці Богдана Хмельницького перестала працювати.\r\nЗокрема, повідомлялося, що біля точки продажу перепічки стояла драбина, також частину території обгородили спецстрічкою.\r\nКиївська перепічка - заклад швидкого харчування в Києві, де подають виключно одне блюдо - коржик з сосискою. Це блюдо вважається однією з кулінарних візитних карток Києва та згадується в деяких сучасних путівниках і туристичних онлайн-ресурсах, зокрема на TripAdvisor, Foursquare і Lonely Planet та інші.\r\n\r\n\r\nЯк передає видання The Village, заклад припинив працювати тимчасово, з-за ремонту. Йде заміна вікон, плитки та обладнання. І скоро Київська перепічка почне працювати в штатному режимі.\r\nПри цьому точка відновить роботу в четвер, 13 червня, з 8:0\r\nНагадаємо, що раніше "Київська перепічка" перед Новим роком підняла ціни відразу на 3 гривні.\r\nТакож раніше вибухнув скандал з сексистської рекламою - офіс омбудсмена заявив, що реклама в соціальних мережах "Київської перепічки" із зображенням оголених жінок є сексистською і дискримінаційною. У зв'язку з цим Лутковська звернулася до Госпотребслужбу.\r\nНагадаємо, Держспоживслужба "спілкується з "перепічкою" щодо сексистської реклами.