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13 червня 2019, четвер, 08:18 32
Політика 2019-06-13T11:15:03+03:00
Українські Новини
Президент Польщі заявив, що хоче дружби з Росією - великим сусідом

Президент Польщі заявив, що хоче дружби з Росією - великим сусідом

Президент Польщі Анджей Дуда (партія Pis) заявив, що дуже хоче дружби Польщі з Росією - великим сусідом. Про це він розповів в середу, 12 червня 2019 під час спільної з президентом США прес-конференції перед Білим домом у Вашингтоні, передає прес-служба Білого дому.

Журналістка задала Анджею Дуді питання: "Чи бачите ви Росію союзником або опонентом?"

"Я б дуже хотів, щоб Росія була одним Польщі, тому що це наш великий сусід, який набагато більше Польщі з великим потенціалом у всіх відносинах", - зазначив він.

При цьому Дуда заявив, що йому не подобаються деякі прояви російської зовнішньої політики, зокрема "агресія проти Грузії і України", а також - "імперське".

"Історія була жорстокою між нами. У нас ніколи не було великої дружби з Росією", - констатував президент Польщі.

"Я сподіваюся, Польща прийде до відмінним відносин з Росією. Я думаю, це можливо. Я дійсно так вважаю", - відреагував на заяву Анджея Дуди президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Дуда вже запросив Зеленського в Польщу.

А ось раніше український і польський президенти не змогли домовитися по спільному Дню пам'яті жертв Волинської трагедії і поїхали окремо.

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