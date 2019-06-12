Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков обіцяє відкрити ринок землі за рік.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Страна".

"Для мене цей рік", - сказав Разумков, відповідаючи на питання про терміни відкриття ринку.

Він також заявив, що зараз вже триває робота над законодавчою базою.

"Ринок землі потрібно буде відкривати. Мораторій накладається з року в рік, тому що це вигідно. Потрібно, щоб власники землі могли нею користуватися. З'явиться законодавча база. Хлопці зараз працюють над цим. З одного боку, необхідно захистити національні інтереси, а з іншого - власника", - сказав Разумков.

За словами Разумкова, в Україні зараз не найкраща соціально-економічна ситуація, але ринок потрібно відкривати, подумавши при цьому всі реальні механізми.

"Є ще інша сторона медалі, у нас не проведено нормальний аудит цих земель. Ми досі не розуміємо, в чиїх руках і скільки землі. Це стосується і державних земель", - зазначив він.

Нагадаємо, радник Зеленського, колишній міністр економіки Айварас Абромавичус вже заявляв, що команда Володимира Зеленського виступає за скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Раніше Конституційний Суд відмовився оцінювати конституційність мораторію на продаж землі.