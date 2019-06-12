підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 червня 2019, середа, 19:38 18
Економіка 2019-06-12T21:00:02+03:00
Українські Новини
Львівські шахтарі домоглися виплати зарплати за березень

Львівські шахтарі домоглися виплати зарплати за березень

Державне підприємство "Львіввугілля" в середу, 12 червня, повністю погасило борг по зарплаті перед шахтарями за березень. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Вдалося погасити 100% березневої заробітної плати", - йдеться в повідомленні.

Також виплачено 5,7 млн гривень зарплати за квітень, сума заборгованості складає 138,8 млн гривень (96% квітневої зарплати).

"Львіввугілля" отримало кошти з бюджетної програми "Реструктуризація вугільної промисловості".

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня 2 шахти державного підприємства "Львіввугілля" призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати.

Шахтарі державного підприємства "Львіввугілля" 10 червня перекривали міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.

Більше новин про: шахтарі

Архів
Новини
"Слуга народу" виключила екс-заступник міністра оборони зі списку кандидатів 21:00
Навчання курсантів-піхотинців. Скріншот відео .facebook.com/asvpress
Відео дня: приголомшливі кадри приборкання водної стихії курсантами-піхотинцями 20:56
Глобальне потепління триває: у столиці зафіксували нові температурні рекорди 20:19
У Кременчуці зареєстрували три ПП "Слуга народу" 20:00
"Нова пошта" має намір відкрити автоматизований сортувальний термінал у Львові у вересні 19:50
більше новин
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16
Сергій Юдін. Фото: ВК
Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську 14:32
Для відновлення транзиту тарифи України повинні бути конкурентними, - Шкляр 13:11
Стало відомо ім'я чоловіка, який відкрив стрілянину по журналісту на "Барабашово", - ЗМІ 11:49
більше новин
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44
Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу" 13:30
Труханов і Кернес, які підтримали на президентських виборах Порошенка, потрапили до першої "п'ятірки" списку Опоблоку 12:25 Відео
Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" 12:44
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok