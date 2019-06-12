Львівські шахтарі домоглися виплати зарплати за березень

Державне підприємство "Львіввугілля" в середу, 12 червня, повністю погасило борг по зарплаті перед шахтарями за березень. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\n"Вдалося погасити 100% березневої заробітної плати", - йдеться в повідомленні.\r\nТакож виплачено 5,7 млн гривень зарплати за квітень, сума заборгованості складає 138,8 млн гривень (96% квітневої зарплати).\r\n"Львіввугілля" отримало кошти з бюджетної програми "Реструктуризація вугільної промисловості".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 червня 2 шахти державного підприємства "Львіввугілля" призупинили роботу у Львівській області з вимогою виплати заробітної плати.\r\nШахтарі державного підприємства "Львіввугілля" 10 червня перекривали міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.