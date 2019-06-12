Львівські шахтарі домоглися виплати зарплати за березень

Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44

Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу" 13:30

Труханов і Кернес, які підтримали на президентських виборах Порошенка, потрапили до першої "п'ятірки" списку Опоблоку 12:25 Відео

Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" 12:44