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12 червня 2019, середа, 18:03 15
Політика 2019-06-12T18:45:02+03:00
Українські Новини
Партнер кандидата в нардепи від "Слуги народу" організовує пікет з вимогою зустрітися з Зеленським, - ЗМІ

Партнер кандидата в нардепи від "Слуги народу" організовує пікет з вимогою зустрітися з Зеленським, - ЗМІ

Метою акції є «привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у місті Києві». Фото: Главком
Метою акції є «привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у місті Києві». Фото: Главком

Роман Солодкий, партнер 52-го номера у списку «Слуги народу» Артема Культенка по бізнесу, пов’язаного з київськими МАФами, організовує пікет під стінами Адміністрації президента. 

Як повідомляє "Главком", у заяві київських МАФовиків йдеться про те, що акція планується на 13 червня 2019 року біля Адміністрації президента України. Заявлена кількість учасників – близько 500 осіб. 

Фото: ГлавкомФото: Главком

Метою акції є "привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у місті Києві, що створюються столичною владою та передача відповідного письмового звернення до Зеленського з проханням особистої зустрічі з ініціативною групою".

Раніше "Громадянський корпус" заявив про підтримку Артема Культенка, який потрапив до списку партії "Слуга Народу" під 52-м номером.

Культенко разом із Солодким і Сергієм Корнієвським є співзасновниками ще однієї громадської організації – "Спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва" (ГО "СІТІ М.КИЄВА"). Ця організація мала активну позицію щодо МАФів і паркувальних майданчиків.

Самого Солодкого називають "королем незаконних МАФів". Свого часу він був активним членом Партії регіонів та неодноразово з’являвся на світлинах з проросійською символікою – георгієвською стрічкою.

До списку партії "Слуга народу" потрапила ще одна людина, пов’язана з ринком столичних МАФів та Артемом Культенком. Це 22-й номер у списку Андрій Холодов.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, на Холодова зареєстровано ТОВ "Флорентіно" (ЄДРПОУ 39746328), що спеціалізується на "мобільному харчуванні". Як ФОП "Холодов" до 10 червня працював у сфері "консультування з питань комерційної діяльності й керування".

На дружину Холодова Шаховську зареєстровано кілька підприємств із видами діяльності, пов'язаними з утриманням МАФів, а саме:

ТОВ "Юкрейн Ріал Естейт", керівник підприємства – Максим Холодов, брат Андрія Холодова. На нього зареєстровано ще кілька підприємств із такими самими КВЕДами: "оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення", "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна";

ТОВ "Хед Менеджмент Компані" та ТОВ "Табак Індастріал ЛТД".

Варто відзначити, що за даними YouControl, 10 червня, саме після партійного з'їзду "Слуги народу", ФОП "Холодов" був закритий.

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