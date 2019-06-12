Партнер кандидата в нардепи від "Слуги народу" організовує пікет з вимогою зустрітися з Зеленським, - ЗМІ

Роман Солодкий, партнер 52-го номера у списку «Слуги народу» Артема Культенка по бізнесу, пов’язаного з київськими МАФами, організовує пікет під стінами Адміністрації президента. \r\nЯк повідомляє "Главком", у заяві київських МАФовиків йдеться про те, що акція планується на 13 червня 2019 року біля Адміністрації президента України. Заявлена кількість учасників – близько 500 осіб. \r\nФото: Главком\r\nМетою акції є "привернення уваги президента до проблем малого та середнього бізнесу у місті Києві, що створюються столичною владою та передача відповідного письмового звернення до Зеленського з проханням особистої зустрічі з ініціативною групою".\r\nРаніше "Громадянський корпус" заявив про підтримку Артема Культенка, який потрапив до списку партії "Слуга Народу" під 52-м номером.\r\nКультенко разом із Солодким і Сергієм Корнієвським є співзасновниками ще однієї громадської організації – "Спілки інвесторів транспортної інфраструктури міста Києва" (ГО "СІТІ М.КИЄВА"). Ця організація мала активну позицію щодо МАФів і паркувальних майданчиків.\r\nСамого Солодкого називають "королем незаконних МАФів". Свого часу він був активним членом Партії регіонів та неодноразово з’являвся на світлинах з проросійською символікою – георгієвською стрічкою.\r\nДо списку партії "Слуга народу" потрапила ще одна людина, пов’язана з ринком столичних МАФів та Артемом Культенком. Це 22-й номер у списку Андрій Холодов.\r\nЗгідно з даними аналітичної системи YouControl, на Холодова зареєстровано ТОВ "Флорентіно" (ЄДРПОУ 39746328), що спеціалізується на "мобільному харчуванні". Як ФОП "Холодов" до 10 червня працював у сфері "консультування з питань комерційної діяльності й керування".\r\nНа дружину Холодова Шаховську зареєстровано кілька підприємств із видами діяльності, пов'язаними з утриманням МАФів, а саме:\r\nТОВ "Юкрейн Ріал Естейт", керівник підприємства – Максим Холодов, брат Андрія Холодова. На нього зареєстровано ще кілька підприємств із такими самими КВЕДами: "оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення", "надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна";\r\nТОВ "Хед Менеджмент Компані" та ТОВ "Табак Індастріал ЛТД".\r\nВарто відзначити, що за даними YouControl, 10 червня, саме після партійного з'їзду "Слуги народу", ФОП "Холодов" був закритий.