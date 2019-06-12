12 осіб госпіталізовані через отруєння на хрестинах у Волинській області

12 осіб госпіталізовані через отруєння на хрестинах у кафе в місті Ковель у Волинській області. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

"Поліцейські попередньо встановили, що в одному з закладів громадського харчування в Ковелі під час святкування хрестин отруїлося гості", - йдеться в повідомленні.

В інфекційне відділення місцевої лікарні госпіталізували 12 людей, серед яких двоє дітей.

Поліцейські встановлюють усі обставини цієї кримінальної злочину і осіб, причетних до його скоєння.

Слідчі Ковельського відділу поліції за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь в одному з закладів громадського харчування в Ковелі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 1,7 тис. грн. або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляли Українські Новини, 47 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові.