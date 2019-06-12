12 осіб госпіталізовані через отруєння на хрестинах у Волинській області

12 осіб госпіталізовані через отруєння на хрестинах у кафе в місті Ковель у Волинській області. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.\r\n"Поліцейські попередньо встановили, що в одному з закладів громадського харчування в Ковелі під час святкування хрестин отруїлося гості", - йдеться в повідомленні.\r\nВ інфекційне відділення місцевої лікарні госпіталізували 12 людей, серед яких двоє дітей.\r\nПоліцейські встановлюють усі обставини цієї кримінальної злочину і осіб, причетних до його скоєння.\r\nСлідчі Ковельського відділу поліції за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь в одному з закладів громадського харчування в Ковелі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу.\r\nСанкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 1,7 тис. грн. або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 47 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові.