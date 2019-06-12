У ресторані "Червона рута" у Львові виявили стафілокок і кишкову паличку

Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я виявив стафілокок і кишкову паличку в ресторані "Червона рута" у Львові, після святкування весілля в якому госпіталізовано 47 осіб.\r\nПро це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.\r\n«Лабораторні дослідження вже виписуються, і дуже багато є відхилень: брудний посуд, у всіх кулінарних виробах виявлені хвороботворні бактерії: стафілокок, кишкова паличка», - заявила завідувачка Львівського міського відділу Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Галина Михальчук.\r\nТакож встановлено, що заклад не зареєстровано - тобто працювало самовільно.\r\nВ харчоблоці стеля, підлога і стіни уражені грибком.\r\nТакож була порушена технологія приготування страв готували страви, які заборонені для приготування в літній період.\r\nСеред них: заливна риба, холодці, майонези власного приготування, печінкові торти, запечена печінку тощо.\r\nНа весіллі багато страв, які небезпечні в епідемічному відношенні в цей період.\r\nКрім того, у закладі на всі страви, які готувалися, відсутні технологічні картки та документи, які свідчили б про якість продуктів.\r\nТакож весь персонал, який був притягнутий до приготування страв, не мав медогляду і не пройшов гігієнічного навчання.\r\nЗа станом на 12 червня робота ресторану припинена.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 47 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові.