У ресторані "Червона рута" у Львові виявили стафілокок і кишкову паличку

Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я виявив стафілокок і кишкову паличку в ресторані "Червона рута" у Львові, після святкування весілля в якому госпіталізовано 47 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

«Лабораторні дослідження вже виписуються, і дуже багато є відхилень: брудний посуд, у всіх кулінарних виробах виявлені хвороботворні бактерії: стафілокок, кишкова паличка», - заявила завідувачка Львівського міського відділу Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Галина Михальчук.

Також встановлено, що заклад не зареєстровано - тобто працювало самовільно.

В харчоблоці стеля, підлога і стіни уражені грибком.

Також була порушена технологія приготування страв готували страви, які заборонені для приготування в літній період.

Серед них: заливна риба, холодці, майонези власного приготування, печінкові торти, запечена печінку тощо.

На весіллі багато страв, які небезпечні в епідемічному відношенні в цей період.

Крім того, у закладі на всі страви, які готувалися, відсутні технологічні картки та документи, які свідчили б про якість продуктів.

Також весь персонал, який був притягнутий до приготування страв, не мав медогляду і не пройшов гігієнічного навчання.

За станом на 12 червня робота ресторану припинена.

Як повідомляли Українські Новини, 47 осіб госпіталізовані через отруєння на весіллі у Львові.