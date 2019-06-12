підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
12 червня 2019, середа, 12:49 21
Політика 2019-06-12T15:00:03+03:00
Українські Новини
Гройсман поскаржився на українські дороги, хоча раніше їх рекламував

Гройсман поскаржився на українські дороги, хоча раніше їх рекламував

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман так прокоментував стан українських доріг. Що сам їздить по неремонтируемым дорогах і потрапляє у вибоїни, глава уряду зазначив на засіданні Кабінету міністрів у середу, 12 червня, передає 112-Україна.

"Я абсолютний реаліст. Знаю стан українських доріг, більш того, їжджу по цих дорогах. Більш того, також їжджу по неремонтируемым дорогах і потрапляю у вибоїни, - іноді доводиться і колеса міняти. Я все розумію. Трохи більше часу - і ми наведемо нормальний порядок на всіх дорогах України, у тому числі в питаннях безпеки", - повідомив Гройсман.

Зате рекламу Гройсмана про будівництво доріг розмістили на всіяному ямами асфальті.

Серед досягнень у нас так само те, що українські дороги визнали одними з найгірших у світовому рейтингу Global Competitiveness Index 2017-2018.

Але ось в 2019 на дороги в Україні вирішили витратити на 28,4% більше.

А ще був випадок, коли авто посла Канади в Україні застрягла в грязі на Черкащині.

І не тільки - кортеж Порошенко "скакав" на вибоїнах розбитих доріг під Львовом.

Більше новин про: Володимир Гройсман Українські дороги Дороги в Україні Розбиті дороги

Архів
Новини
Голова СВК з медаллю від ФСБ Росії задекларував будинок в Криму та 4 машини 14:55
НКРЕКП визначила механізм функціонування відновлюваної енергетики в умовах нового ринку 14:55
В ЄС затвердили продовження санкції Росії через анексію Криму 14:36
Гройсман доручив Мін'юсту та Мінінфраструктури розібратися з призупиненням ліцензії SkyUp 14:35
У ресторані "Червона рута" у Львові виявили стафілокок і кишкову паличку 14:09
більше новин
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16
Сергій Юдін. Фото: ВК
Помер російський генерал Юдін, який керував бойовиками в Луганську 14:32
Для відновлення транзиту тарифи України повинні бути конкурентними, - Шкляр 13:11
Стало відомо ім'я чоловіка, який відкрив стрілянину по журналісту на "Барабашово", - ЗМІ 11:49
більше новин
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
У травні подорожчали продукти і послуги охорони здоров'я, а вартість комуналки "просіла" 18:25
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
Коболєв зі своєю супутницею в ресторані.
Коболєва помітили з новою супутницею на терасі одного з київських ресторанів 17:09
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok