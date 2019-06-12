Гройсман поскаржився на українські дороги, хоча раніше їх рекламував

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман так прокоментував стан українських доріг. Що сам їздить по неремонтируемым дорогах і потрапляє у вибоїни, глава уряду зазначив на засіданні Кабінету міністрів у середу, 12 червня, передає 112-Україна.\r\n"Я абсолютний реаліст. Знаю стан українських доріг, більш того, їжджу по цих дорогах. Більш того, також їжджу по неремонтируемым дорогах і потрапляю у вибоїни, - іноді доводиться і колеса міняти. Я все розумію. Трохи більше часу - і ми наведемо нормальний порядок на всіх дорогах України, у тому числі в питаннях безпеки", - повідомив Гройсман.\r\nЗате рекламу Гройсмана про будівництво доріг розмістили на всіяному ямами асфальті.\r\nСеред досягнень у нас так само те, що українські дороги визнали одними з найгірших у світовому рейтингу Global Competitiveness Index 2017-2018.\r\nАле ось в 2019 на дороги в Україні вирішили витратити на 28,4% більше.\r\nА ще був випадок, коли авто посла Канади в Україні застрягла в грязі на Черкащині.\r\nІ не тільки - кортеж Порошенко "скакав" на вибоїнах розбитих доріг під Львовом.