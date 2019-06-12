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12 червня 2019, середа, 11:59 17
Політика 2019-06-12T14:45:03+03:00
Українські Новини
ДемСокира вкрала слоган у Демальянсу, - соцмережі

ДемСокира вкрала слоган у Демальянсу, - соцмережі

Політична реклама орт
Політична реклама орт "Демсокиры". Фото: facebook.com/sokyra.party

Демократична Сокира (скорочено ДемСокира), інтернет-спільнота і політична партія, заснована в 2018 році, яка головним інструментом діяльності співтовариство вважає тролінг, вкрала у партії "Демократичний Альянс" слоган з ідеєю "За нас не соромно". Про це пише на своїй сторінці в Facebook Василь Самохвалов.

Ось так виглядає політична реклама від спільноти "Демсокира":

А ось так виглядає політична реклама від Демальянсу:

Як повідомляли Українські Новини, 9 травня пройшла акція "Безсмертний Грут" на противагу маршу "Безсмертного полку", приуроченого до Дня Перемоги. Цю акцію організувало об'єднання "ДемСокира".

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