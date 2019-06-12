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12 червня 2019, середа, 11:23 331
Політика 2019-06-12T12:30:03+03:00
Українські Новини
Ультиматум шахтарів: підуть на Київ, якщо питання зарплати не вирішиться

Ультиматум шахтарів: підуть на Київ, якщо питання зарплати не вирішиться

Страйк. Шахтарі. Фото: facebook/profspilkaNPGU
Страйк. Шахтарі. Фото: facebook/profspilkaNPGU

Шахтарі західного вугільного басейну, а також низки державних шахт Донецької та Луганської областей мають намір організувати масові акції протесту в Києві в разі, якщо проблема боргів по зарплаті не вирішиться найближчим часом. Про це повідомив генеральний директор ДП "Національна вугільна компанія" Віталій Довгаль.

"Шахтарі львівських шахт вже заявили, що дають уряду, президенту і міністерству енергетики та вугільної промисловості час до кінця робочого дня середи на вирішення проблеми з боргами по зарплаті. В іншому випадку колона із західної України висунеться на Київ з метою проведення акцій протесту через невиплату зарплат. На Донбасі ситуація не краща і якщо проблема не вирішиться, то аналогічне рішення може бути прийнято і там", - повідомив він

"Люди в розпачі і готові до радикальних дій. Тому наше звернення до Президента, уряду, міністерства енергетики і вугілля: або ви виконуєте ці обіцянки - або столиця знову почує стукіт шахтарських касок", - додав він.

Нагадаємо, раніше шахтарі державного підприємства "Львіввугілля" перекривали міжнародну трасу "Львов - Рава-Руська" з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області. Раніше вони обіцяли заблокувати будинок прем'єра Гройсмана. Шахти цього ДП зупинили роботи в знак протесту проти заборгованості. За даними шахтарів, сума заборгованості по зарплаті на "Львіввугілля" перевищує 200 млн гривень.

На декілька місяців раніше шахтарі блокували будівлю Львівської ОДА з вимогою погасити заборгнованість.

Також через вимоги виплатити борги раніше зупинялися шахти ДП "Лисичанськвугілля". Там шахтарі також перекривали дорогу, а до цього оголошували про страйк під землею, відмовляючись підніматися на поверхню.

За даними ЗМІ, загальна заборгованість перед гірниками становить понад 1,1 млрд. грн. В цілому шахтарі Донеччини недоотримали 447,8 млн грн, Львівської області - 417,1 млн грн, Луганської області - 224,5 млн грн

Раніше Кабмін виділив 295 млн грн на погашення заборгованості, але на думку профспілкових лідерів, цього недостатньо.
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