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12 червня 2019, середа, 09:47 18
Політика світу 2019-06-12T12:30:03+03:00
Українські Новини
Українцям нарозповідали казок про вступ до ЄС через 5-10 років, але це нереально, - Клімкін

Українцям нарозповідали казок про вступ до ЄС через 5-10 років, але це нереально, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що українцям нарозповідали казок про вступ в Європейський Союз через 5-10 років, але це нереально. Про це він написав у своєму Facebook 11 червня.

"В черзі за ранковою кавою випадково став учасником дискусії про можливі терміни вступу України в ЄС. Трохи прикро виступати в ролі руйнівника міфів і говорити людям правду після того, як їм нарозповідали казок", - сказав глава МЗС.

"Хто чув, що будемо вступати в ЄС в 2025 Це дурниці, адже для цього вже давно повинні вести переговори про вступ. Хтось чув, що через 10 років - вже реальніше, але все ще дурниця", - додав він, зазначивши, що для цього переговори про вступ треба було б починати буквально завтра.

За його словами, для того, щоб вступити в ЄС Україні потрібно щонайменше стати на голову краще за всіх попередніх кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський висловив свою думку про вступ України в ЄС і НАТО.

А ось у своїй передвиборчій програмі Порошенко обіцяє, що в 2023 році Україна подасть заявку на вступ до ЄС, отримає і приступить до виконання плану дій щодо членства в НАТО.

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