Голунова звільнили, але... – Комікс дня

Сьогодні, 11 червня, спецкор російського видання "Медуза" Іван Голунов був відпущений на свободу, а кримінальну справу закрито. Справу припинено у зв'язку з недоведеністю вини.

Голунова підозрювали у збуті наркотиків, однак він стверджує, що вони були йому підкинуті поліцейськими.

Затримання журналіста обурило громадськість. За Голунова заступилися навіть колеги з федеральних телеканалів з пропагандистською редакційною політикою, а також відомі політики і артисти.

Російський художник Дюран, що веде однойменну сторінку в Facebook з гумористичними замальовками, опублікував комікс, присвячений цій події.

У своїй роботі автор показує звільнення Голунова як один з безлічі інших подібних випадків незаконного затримання і натякає на те, що в російських в'язницях залишаються інші люди, що затримані за подібними звинуваченнями.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники, які займалися справою Голунова, відсторонені, а голову УВС по ЗАТ, де було порушено справу, і начальника управління по боротьбі з наркотиками управління МВС по Москві вирішено звільнити. Клопотання про їх звільнення з посади направлено президенту РФ Володимиру Путіну.

Раніше в Росії три провідних ділових видання вийшли з однаковими обкладинками на підтримку Голунова.