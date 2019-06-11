Журналиста "Медузы" Голунова освободили в связи с недоказанностью вины

Уголовное дело специального корреспондента российского издания "Медуза" Ивана Голунова прекращено, объявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, сообщает "Медуза".

Дело прекращено в связи с недоказанностью вины. Иван Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста до конца дня вторника, 11 июня, заявил министр.

Как сообщает "Русская служба BBC", Колокольцев заявил, что сотрудники, занимавшиеся делом Голунова, отстранены, а главу УВД по ЗАО, где было возбуждено дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками управления МВД по Москве решено уволить. Ходатайство об их освобождении от должности направлено президенту РФ Владимиру Путину.

"В результате проведения комплексных биологической, дактилоскопической, криминалистической и генетической экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина Голунова, снятия с него обвинений из-за недоказанности его причастности к совершению преступления", - сказал министр.

Материалы внутреннего расследования, проведенного по делу Голунова подразделением собственной безопасности МВД, переданы в Следственный комитет России, добавил министр.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Задержание журналиста вызвало широкое общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но и политики и артисты.

Как сообщали Українські Новини, в России три ведущих деловых издания вышли с одинаковыми обложками в поддержку Голунова.

Также неизвестный ночью разгромил редакцию российского издания "Сноб", уничтожив компьютеры.

Ранее главреда "Медузы" отстранили за домогательства на корпоративе.