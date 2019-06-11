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11 червня 2019, вівторок, 21:17 13
Суспільство 2019-06-11T21:19:05+03:00
Українські Новини
Ярош звинуватив Філарета в підіграванні Кремлю

Ярош звинуватив Філарета в підіграванні Кремлю

"Я український греко-католик, але вважаю, що створення Помісної Української Православної Церкви - це справа не тільки православних. Ця подія, окрім релігійного, має й ідеологічне та державницьке стратегічне значення для «мертвих, живих і ненароджених» українців. Владико Філарет, схаменіться! Не підігруйте Кремлю! Особливо зараз - коли реванш імперії як ніколи небезпечний", - написав він.

Також Ярош закликав Філарета не послаблювати українство і християнство.

Як повідомляли Українські Новини, Епіфаній розповів про приниження і ультиматуми і з боку Філарета.

Раніше Філарет звинуватив Епіфанія в тому, що ним керують інші сили і поскаржився, що він його уникає.

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