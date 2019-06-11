підписатися на розсилку
26.15 26.5
29.15 29.95
˟
11 червня 2019, вівторок, 20:44 18
Суспільство 2019-06-11T21:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві на Південному мосту обмежать рух майже на місяць

У Києві на Південному мосту обмежать рух майже на місяць

Південний міст. Фото: cultkiev.com
Південний міст. Фото: cultkiev.com

З 13 червня в Києві буде перекрито дві смуги руху на Південному мосту в напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе. Про це в Facebook повідомляє прес-служба "Київавтодору".

"З 14 години 13 червня до 6:00 8 липня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у першій та другій смугах в напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе", - йдеться в повідомленні.

У "Київавтодорі" попросили вибачення за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляли Українські Новини, через спеку в Києві обмежили рух вантажівок.

Тим часом, в Києві скасували обмеження швидкості руху 50 км/год на 17 вулицях: список.

Більше новин про: Ремонт доріг Обмеження руху Південний міст

Архів
Новини
Жданов заробив в 11 разів більше окладу, отримавши матдопомогу майже на 80 тис. гривень 21:50 Документ
Клімкін попросив депутатів звільнити його з посади голови МЗС 21:34
Україна-Італія. Фото: fifa.com
Історичне досягнення: молодіжна збірна України вперше вийшла у фінал Чемпіонату світу 21:30
Ярош звинуватив Філарета в підіграванні Кремлю 21:17
ДТП з мотоциклом на Троєщині. Фото: Інформатор
У Києві мотоцикл протаранив Toyota, один водій госпіталізований 21:14
більше новин
Філарет відмовився від Томосу і збирає собор для відновлення УПЦ КП 13:34
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
Аномальна спека і посуха: синоптик дала прогноз погоди на тиждень і поради, як пережити задуху 06:00 Карта
З понеділка гривня до долара зміцнилася: курс іноземних валют НБУ 05:59
В новій Раді багато залежатиме від депутатів, які представлятимуть сільськогосподарські регіони, – Станіслав Березкін 13:16
більше новин
Журналіст "Голосу України" назвав Зеленського "євреєм-клоуном", а кандидата у депутати Жана Беленюка – "негром" 21:56
"Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду, - опитування КМІС 11:08
Зеленський наполягає на звільненні всіх губернаторів 18:05
Ідея Венедиктової зробити ВРП дисциплінарним органом адвокатури санкціонує розправи з захисниками, – адвокат Циганков 12:43
Зеленський запропонував Раді відстрочити запровадження нового ринку електроенергії на рік 17:56 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok