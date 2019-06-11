У Києві на Південному мосту обмежать рух майже на місяць

З 13 червня в Києві буде перекрито дві смуги руху на Південному мосту в напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе. Про це в Facebook повідомляє прес-служба "Київавтодору".\r\n"З 14 години 13 червня до 6:00 8 липня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у першій та другій смугах в напрямку з проспекту Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе", - йдеться в повідомленні.\r\nУ "Київавтодорі" попросили вибачення за тимчасові незручності, пов'язані з виконанням ремонтних робіт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, через спеку в Києві обмежили рух вантажівок.\r\nТим часом, в Києві скасували обмеження швидкості руху 50 км\/год на 17 вулицях: список.