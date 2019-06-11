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11 червня 2019, вівторок, 20:00 23
Економіка 2019-06-11T21:45:01+03:00
Українські Новини
"Укроборонпром" працює без контролю над фінансами вже кілька місяців

"Укроборонпром" працює без контролю над фінансами вже кілька місяців

У двох з чотирьох призначених членів наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" в березні 2019 закінчилися повноваження.

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на копію листа концерну, пише "Економічна правда".

В документі йдеться, що за квотою Президента України в 2014 році членами наглядової ради були призначені генерал-лейтенант запасу Ярослав Скалько і голова Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський. Повноваження обох закінчилися в березні цього року. У січня 2018 року членом наглядової ради також був призначений ректор КПІ Михайло Згуровський, який і очолив раду.

Загалом термін повноважень членів наглядової ради становить п'ять років.

За квотою уряду, який має право делегувати двох членів наглядової ради, також у січні 2018 року був призначений тільки Ентоні Тетерів, колишній директор Агентства перспективних оборонних проектів Пентагону (DARPA).

Витяг з листа Витяг з листа "Укроборонпрому"

Таким чином, на сьогодні в наглядовій раді "Укроборонпрому", на який покладено стратегічний і фінансовий контроль за діяльністю концерну, з 5 членів повноваження мають лише два. Серед основних функцій наглядової ради також затвердження річних звітів генерального директора концерну про результати діяльності та управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі; ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності концерну визначення аудитора концерну; укладення та розірвання контракту з генеральним директором концерну.

Як повідомляли Українські Новини, аудит "Укроборонпрому" досі не розпочався, незважаючи на рішення Кабміну.

16 березня Петро Порошенко доручив Кабміну провести публічний аудит "Укроборонпрому".

17 квітня він заявив, що аудит запущений, прийнято рішення уряд про його фінансування, і до аудиту допущена одна з чотирьох всесвітньо відомих компаній.

 

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