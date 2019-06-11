Рятувальники попередили українців про надзвичайну пожежну небезпеку

Цього тижня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежонебезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.\r\n"11-13 червня на Лівобережжі, у Львівській, Одеській, 13 червня і в Кіровоградській і Черкаській областях надзвичайна (5 класу), на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека. 14-17 червня по всій території України буде переважати надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться в повідомленні.\r\nТакож повідомляється, що в Києві 13-15 червня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Чорнобилі.\r\nТим часом, спека активізується та частина України затопить зливами: синоптик попередила про складну погоду до кінця тижня.