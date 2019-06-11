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11 червня 2019, вівторок, 19:13 23
Життя 2019-06-11T21:15:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили українців про надзвичайну пожежну небезпеку

Рятувальники попередили українців про надзвичайну пожежну небезпеку

Термометр. Фото: bun.com.ua
Термометр. Фото: bun.com.ua

Цього тижня в Україні очікується надзвичайний рівень пожежонебезпеки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"11-13 червня на Лівобережжі, у Львівській, Одеській, 13 червня і в Кіровоградській і Черкаській областях надзвичайна (5 класу), на решті території України переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека. 14-17 червня по всій території України буде переважати надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Києві 13-15 червня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Чорнобилі.

Тим часом, спека активізується та частина України затопить зливами: синоптик попередила про складну погоду до кінця тижня.

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