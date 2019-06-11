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11 червня 2019, вівторок, 18:54 21
Зовнішня політика 2019-06-11T21:45:02+03:00
Українські Новини
МЗС рекомендує українцям не відвідувати одну з країн Східної Африки

МЗС рекомендує українцям не відвідувати одну з країн Східної Африки

Загострення ситуації в Судані. Фото: Halir39076075/Twitter
Загострення ситуації в Судані. Фото: Halir39076075/Twitter

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям утриматися від поїздок до Судану у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

"У зв'язку з істотним погіршенням ситуації з безпекою в Республіці Судан, масовими демонстраціями і сутичками протестувальників з представниками силових структур, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися поки від поїздок до Республіки Судан, а тим громадянам, які вже перебувають у цій країні, залишити її територію", - сказано в ньому.

У разі відсутності можливості безпечно виїхати з країни рекомендується не залишати місць проживання й відстежувати повідомлення українських та міжнародних ЗМІ, місцевих органів влади про розвиток ситуації.

У разі виникнення обставин, що потребують негайного консульського реагування, МЗС рекомендує невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні в Судані військові взяли владу в свої руки, заарештувавши президента.

Також МЗС рекомендував українцям утриматися від поїздок до Індонезії через цунамі і вулкани.

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