Более ста погибших и раненых: Украина отреагировала на обострение ситуации в Судане

Украина обеспокоена обострением ситуации в Судане.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"В Украине глубоко обеспокоены обострением ситуации в Республике Судан, в результате чего в течение лишь первых дней июня более ста мирных жителей погибли и сотни получили ранения. Выражаем наши искренние соболезнования родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении.

Украина присоединяется к позиции Европейского Союза и Африканского Союза, призывая временный военный совет и лидеров оппозиционных сил в Судане к сдержанности, а также к прекращению деятельности, что приводит к эскалации ситуации в стране.

МИД убежден в том, что возвращение сторон за стол переговоров является наиболее оптимальным и цивилизованным способом урегулирования противоречий, который создаст основу для дальнейшего политического диалога, а затем - развития государственности на принципах верховенства права, защиты прав человека и их основных свобод.

По данным СМИ, в Судане происходят массовые протесты.

Акция гражданского неповиновения началась после того, как оппозиции и военному совету не удалось достичь компромисса в вопросе о составе переходного совета.

По состоянию на 5 июня число погибших в результате разгона палаточного лагеря оппозиции в суданской столице Хартуме возросло до 100 человек.

Как сообщали Українськi Новини, в Судане военные взяли власть в свои руки, президент арестован.

Ранее Россия планировала отправить экс-военных ВМС Украины в Судан.