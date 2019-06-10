Более ста погибших и раненых: Украина отреагировала на обострение ситуации в Судане

Украина обеспокоена обострением ситуации в Судане.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.\r\n"В Украине глубоко обеспокоены обострением ситуации в Республике Судан, в результате чего в течение лишь первых дней июня более ста мирных жителей погибли и сотни получили ранения. Выражаем наши искренние соболезнования родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении.\r\nУкраина присоединяется к позиции Европейского Союза и Африканского Союза, призывая временный военный совет и лидеров оппозиционных сил в Судане к сдержанности, а также к прекращению деятельности, что приводит к эскалации ситуации в стране.\r\nМИД убежден в том, что возвращение сторон за стол переговоров является наиболее оптимальным и цивилизованным способом урегулирования противоречий, который создаст основу для дальнейшего политического диалога, а затем - развития государственности на принципах верховенства права, защиты прав человека и их основных свобод.\r\nПо данным СМИ, в Судане происходят массовые протесты.\r\nАкция гражданского неповиновения началась после того, как оппозиции и военному совету не удалось достичь компромисса в вопросе о составе переходного совета.\r\nПо состоянию на 5 июня число погибших в результате разгона палаточного лагеря оппозиции в суданской столице Хартуме возросло до 100 человек.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Судане военные взяли власть в свои руки, президент арестован.\r\nРанее Россия планировала отправить экс-военных ВМС Украины в Судан.